Голова МЗС Польщі нагадав Європі про серйозну загрозу з боку Росії

Росія та її агресивна політика становлять основну загрозу для країн Центральної Європи. Водночас Україна, Молдова і Грузя потребують підтримки у опорі цій агресії.

Про це розмовляли глава МЗС Польщі Яцек Чапутович на спільній прес-конференції зі своїм латвійським колегою Едгаром Рінкевичсом, пише PAP.

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При цьому польський міністр зауважив, що обидві країни однаково оцінюють загрози, які походять зі сходу. Чапутович також зазначив що в 10-річчя Східного партнерства Польща хоче, щоб цей проект став "привабливою формою співпраці з близькими сусідами". Глава польської дипломатії наголосив на необхідності розвитку галузевої співпраці в рамках Партнерства.

Водночас латвійський політик підкреслив, що партнери ЄС на Сході, такі як Україна, Молдова і Грузія, потребують підтримки не лише у сфері реформ, але й у боротьбі з агресивними діями Росії.

У цьому контексті він згадав на рішення Москви щодо спрощення надання російського громадянства жителям Донбасу та оголошення можливого запровадження подібних рішень для всіх громадян України.

Зазначимо, Чапутович підтримує військову присутність НАТО в Чорноморському регіоні через ескалацію з боку Росії.

Що таке Східне партнерство?Це зовнішньополітична ініціатива Європейського Союзу, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів Євросоюзу – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. "Східне партнерство" як політика ЄС щодо побудови відносин із сусідніми країнами в регіоні Східної Європи та Південного Кавказу було засноване у 2009 році і з того часу пройшло низку значних трансформацій.