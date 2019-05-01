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      Голова МЗС Польщі нагадав Європі про серйозну загрозу з боку Росії

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      Росія є основною загрозою для Центральної Європи, – Чапутович
      Росія є основною загрозою для Центральної Європи, – Чапутович / Фото з відкритих джерел

      Росія та її агресивна політика становлять основну загрозу для країн Центральної Європи. Водночас Україна, Молдова і Грузя потребують підтримки у опорі цій агресії.

      Про це розмовляли глава МЗС Польщі Яцек Чапутович на спільній прес-конференції зі своїм латвійським колегою Едгаром Рінкевичсом, пише PAP.

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      При цьому польський міністр зауважив, що обидві країни однаково оцінюють загрози, які походять зі сходу. Чапутович також зазначив що в 10-річчя Східного партнерства Польща хоче, щоб цей проект став "привабливою формою співпраці з близькими сусідами". Глава польської дипломатії наголосив на необхідності розвитку галузевої співпраці в рамках Партнерства.

      Водночас латвійський політик підкреслив, що партнери ЄС на Сході, такі як Україна, Молдова і Грузія, потребують підтримки не лише у сфері реформ, але й у боротьбі з агресивними діями Росії.

      У цьому контексті він згадав на рішення Москви щодо спрощення надання російського громадянства жителям Донбасу та оголошення можливого запровадження подібних рішень для всіх громадян України. 

      Зазначимо, Чапутович підтримує військову присутність НАТО в Чорноморському регіоні через ескалацію з боку Росії.  

      Що таке Східне партнерство?Це зовнішньополітична ініціатива Європейського Союзу, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів Євросоюзу – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. "Східне партнерство" як політика ЄС щодо побудови відносин із сусідніми країнами в регіоні Східної Європи та Південного Кавказу було засноване у 2009 році і з того часу пройшло низку значних трансформацій.

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      Теги: Новини політики Новини Польщі Новини Росії Євросоюз Україна – Росія
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