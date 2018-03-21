Глава МИД Польши резко высказался относительно политики России

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что политика России является угрожающей для его страны. Такое заявление он сделал во время выступления в Сейме относительно целей польской внешней политики.

Об этом информирует "Европейская правда".

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"Угрозой для субъектности Польши в международных отношениях является политика России" – отметил глава МИД Польши.

Он отметил, что Россия хочет пересмотреть установленный в 1989 году политический порядок в Европе.

Инструментами достижения этой цели является дестабилизация регионов по соседству с Польшей, действия, направленные на обострение политических противоречий внутри отдельных стран и между ними, подрыв трансатлантического единства и углубление раскола в ЕС,

– прокомментировал Яцек Чапутович.

Он также добавил, что одной из основных целей является укрепление безопасности в регионе, которая опирается на Североатлантический альянс.

К слову, Польша, заявляя о возможном выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля, хочет присоединиться к тем событиям, которые ее не касаются и которые являются чем-то новым в международной практике.