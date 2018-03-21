Глава МЗС Польщі різко висловився щодо політики Росії

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що політика Росії є загрозливою для його країни. Таку заяву він зробив під час виступу у Сеймі щодо цілей польської зовнішньої політики.

Про це інформує "Європейська правда".

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"Загрозою для суб’єктності Польщі у міжнародних відносинах є політика Росії" – зазначив глава МЗС Польщі.



Він зазначив, що Росія хоче переглянути встановлений у 1989 році політичний порядок в Європі.

Інструментами досягнення цієї мети є дестабілізація регіонів по сусідству з Польщею, дії, спрямовані на загострення політичних суперечностей всередині окремих країн і між ними, підривання трансатлантичної єдності та поглиблення розколу в ЄС,

– прокоментував Яцек Чапутович.

Він також додав, що однією з основних цілей, є зміцнення безпеки в регіоні, що спирається на Північноатлантичний альянс.

До слова, Польща, заявляючи про можливе видворення російських дипломатів в знак солідарності з Великобританією через отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля, хоче приєднатися до тих подій, які її не стосуються і які є чимось новим у міжнародній практиці.