Глава МИД Великобритании рассказал, как будут развиваться отношения с Украиной после Brexit

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявляет, что после выхода Великобритании из Европейского Союза ее сотрудничество с Украиной станет еще более интенсивным.

Об этом он заявил во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Глава МИД Великобритании прокомментировал украинские реформы

"Великобритания ясно сказала с самого начала: мы считаем, что выход из Европейского Союза дает возможность Великобритании стать еще ближе к остальному миру, чем раньше. Я хочу подчеркнуть, что мы выходим из Европейского Союза, а не из Европы. Наше партнерство и дружба с Украиной станут, безусловно, еще более интенсивными", – сказал он.

Джонсон подчеркнул, что после Brexit, отношения с Украиной останутся на высоком качественном уровне.

"Это даст возможность сделать еще больше, чем мы делаем сегодня", – добавил глава МИД.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубийи заявил, что Великобритания является главным европейским союзником Украины в борьбе с российской агрессией.