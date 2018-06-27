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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Глава МИД Великобритании рассказал, как будут развиваться отношения с Украиной после Brexit

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Борис Джонсон
Борис Джонсон / frontnews.eu

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявляет, что после выхода Великобритании из Европейского Союза ее сотрудничество с Украиной станет еще более интенсивным.

Об этом он заявил во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает "Интерфакс-Украина".

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"Великобритания ясно сказала с самого начала: мы считаем, что выход из Европейского Союза дает возможность Великобритании стать еще ближе к остальному миру, чем раньше. Я хочу подчеркнуть, что мы выходим из Европейского Союза, а не из Европы. Наше партнерство и дружба с Украиной станут, безусловно, еще более интенсивными", – сказал он.

Джонсон подчеркнул, что после Brexit, отношения с Украиной останутся на высоком качественном уровне.

"Это даст возможность сделать еще больше, чем мы делаем сегодня", – добавил глава МИД.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубийи заявил, что Великобритания является главным европейским союзником Украины в борьбе с российской агрессией.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Гройсман Brexit Евросоюз Великобритания
Источник: 24 Канал
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