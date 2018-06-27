Глава МЗС Великобританії розповів, як будуть розвиватись відносини з Україною після Brexit

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявляє, що після виходу Великобританії з Європейського Союзу її співпраця з Україною стане ще більш інтенсивною.

Про це він заявив під час зустрічі з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Великобританія чітко сказала з самого початку: ми вважаємо, що вихід з Європейського Союзу дає можливість Великобританії стати ще ближчою до решти світу, ніж раніше. Я хочу підкреслити, що ми виходимо з Європейського Союзу, а не з Європи. Наше партнерство і дружба з Україною стануть, безумовно, ще більш інтенсивними", – сказав він.

Джонсон підкреслив, що після Brexit відносини з Україною залишаться на високому якісному рівні.

"Це дасть можливість зробити ще більше, ніж ми робимо сьогодні", – додав глава МЗС.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Великобританія є головним європейським союзником України у боротьбі з російською агресією.