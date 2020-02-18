Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца"

За подписание плана по мирному урегулированию на Донбассе глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца". Его обвиняют в покушении на суверенитет Украины и пророссийскую позицию.

Соответствующие данные о Вольфганге Ишингере внесены в базу сайта "Миротворец".

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Авторы ресурса обвиняют главу Мюнхенской конференции в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участии в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины" и "манипулировании общественно значимой информацией".

Глава Мюнхенской конференции Ишингер попал в базу "Миротворца" / Скриншот из сайта "Миротворец"

Вольфганг Ишингер является соавтором пророссийского плана "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".

Документ имеет целью возобновление сотрудничества Запада с Россией. Однако без возвращения Крыма Украине и без выполнения требований украинской стороны по Донбассу. План предлагает постепенно снять санкции с России. А также запустить "Всеукраинский общенациональный диалог" по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседних стран, в том числе и России.

Что известно о плане "12 шагов для достижения мира в Украине"

14 февраля три европейские неправительственные организации, среди них авторитетная Мюнхенская конференция, сотрудничая с Российским советом по международным делам, обнародовали документ "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".

Руководство мюнхенской конференции заявило, что официально не признает документ. И подчеркнуло, что такой план является частной инициативой, и он был удален из официального сайта конференции.

Однако уже 15 февраля план вновь появился на сайте конференции.

Подробно о плане: На Мюнхенской конференции предлагают 12 шагов для достижения мира в Украине

Кто таки Вольфганг Ишингер?Немецкий и европейский юрист, политик и дипломат. Глава постоянной Мюнхенской конференции по безопасности. Профессор международного права. Модератор от ОБСЕ по налаживанию мирного диалога в Украине.

Что такое сайт "Миротворец"?Это украинская неправительственная организация, исследующая признаки преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. В базу попадают те публичные люди, которые могут нести угрозу для суверенности государства, публично поддержали международную политику Кремля или ранее посещали РФ или оккупированный Крым.

Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности?Это самый авторитетный международный форум. Конференция объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска общих ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности. Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. В 2020 году проходила с 14 по 16 февраля. Главными темами были конфликты и разоружение, вопросы климата и здравоохранения.