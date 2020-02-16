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      12 шагов для достижения мира в Украине: среди инициаторов скандального документа была Россия

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      Во время Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали документ под названием "Двенадцать шагов по укреплению безопасности в Украине и во всем евроатлантическом регионе". В конце концов он вызвал большой резонанс, и большинство экспертов назвали его пророссийским. И неудивительно, ведь одним из его инициаторов является Российский совет по международным делам.

      Об этом рассказал Генеральный директор этой организации Андрей Кортунов в комментарии DW. По его словам, другими инициаторами плана достижения мира в Украине выступили европейский аналитический центр European Leadership Network и американская организация Nuclear Threat Initiative, которая занимается вопросами предотвращения ядерной угрозы.

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      Понятно, что этот документ нравится не всем, но мне кажется, неправильно видеть в нем какие-то зловещие политические замыслы, как это определили в аппарате Порошенко – как мюнхенский сговор. Я хочу подчеркнуть, что политика – это искусство возможного, как говорил Бисмарк, и авторы этого документа исходили из того, что возможно сегодня,
      – отметил Кортунов.

      Относительно пункта этого документа о начале национального диалога об украинской идентичности, в частности с Россией, он добавил, что это было бы полезным для Украины.

      "Украина является очень плюралистическим обществом, и для нее такой диалог был бы полезен. Что касается участия других стран-соседей, то этот вопрос следует ставить к украинскому руководству, насколько оно является готовым к такому диалогу", – подытожил россиянин.

      Что известно о документе "Двенадцать шагов по укреплению безопасности в Украине и во всем евроатлантическом регионе"

      Его представили в рамках Мюнхенской конференции 14 февраля. Он, в частности, предусматривает шаги, которые можно сделать сейчас для решения вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических проблем.

      Какие 12 шагов для достижения мира в Украине предлагает документ

      • Восстановление Общего центра по контролю и координации (ОЦКК).
      • Расширение темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев.
      • Увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе.
      • Розыск пропавших без вести.
      • Разминирование на Донбассе.
      • Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и России.
      • Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.
      • Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения минских соглашений.
      • Устранение радиационной опасности на Донбассе.
      • Новый диалог между евроатлантическими структурами о взаимной безопасности.
      • Поддержка и определения сфер взаимодействия между ЕС и Россией.
      • Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.

      Хотя официальный Киев к обсуждению этого плана не привлекали, но участие в разработке документа принимали украинские эксперты Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все они известны своим тяготением к сотрудничеству с Россией и пророссийской риторикой. Также известно, что подпись под этими "12 шагами" поставил председатель Мюнхенской безопасности конференции Вольфганг Ишингер.

      Интересно, что сначала этот план исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, но через некоторое время появился снова.

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      Как на Мюнхенский мирный план отреагировал официальный Киев

      В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не поддерживают тезисы, опубликованные в документе. Также украинские дипломаты подчеркнули, что эти "12 шагов" являются частной инициативой политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации относительно безопасности в Украине.

      Во время выступления в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны отметил, что всегда обижается, когда о стране начинают говорить "у нас за спиной".

      В Мюнхене нашли план, как урегулировать войну в Украине. А мы? Это у нас – война. Просто хочу напомнить. Можно спросить у нас. Прежде всего – это наше видение урегулирования этой ситуации,
      – подчеркнул он.

      В то же время Зеленский подчеркнул, что для урегулирования ситуации на Донбассе не существует другого формата, кроме нормандского.

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      Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности?Это одно из главных событий в сфере международной безопасности. Она объединяет абсолютно противоположные политические режимы ради поиска совместных ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.

      Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. Ее основали издатель Эвальд-Клейст-Шменцин и физик Эдвард Теллер. В 2020 году мероприятие прошло уже в 56-й раз. Продолжалось оно с 14 по 16 февраля. Основными темам форума в этом году были конфликты и разоружения, вопросы климата и здравоохранения. А главный профиль конференции – кризисный менеджмент. По словам организаторов. пока есть 27 кризисов, требующих обсуждения.

      В 2020 году впервые Мюнхенскую конференцию по безопасности посетил президент Украины Владимир Зеленский.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Мюнхенская конференция Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Новости политики Новости Украины
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