Голова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер потрапив до бази "Миротворця"

За підписання плану з мирного врегулювання на Донбасі очільник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер потрапив до бази "Миротворця". Його звинувачують у замаху на суверенітет України та проросійську позицію.

Відповідні дані про Вольфганга Ішингера внесені у базу сайту "Миротворець".

Читайте також: 12 кроків для досягнення миру в Україні: серед ініціаторів скандального документа була Росія

Автори ресурсу звинувачують голову Мюнхенської конференції у замаху на суверенітет і територіальну цілісність України, участі в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України та маніпулюванні суспільно значущою інформацією.

Вольфганг Ішингер є співавтором проросійського плану "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні".

Документ має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією. Однак без повернення Криму Україні та без виконання вимог української сторони щодо Донбасу. План пропонує поступово зняти санкції з Росії. А також запустити "всеукраїнський загальнонаціональний діалог" щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляди сусідніх країн, зокрема й Росії.

Що відомо про план "12 кроків для досягнення миру в Україні"

14 лютого три європейські неурядові організації, серед них авторитетна Мюнхенська конференція, співпрацюючи з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні".

Керівництво Мюнхенської конференції заявило, що офіційно не визнає документ. Та наголосило, що такий план є приватною ініціативою, і його було видалено з офіційного сайту конференції.

Однак уже 15 лютого план знову з'явився на сайті конференції.

Детально про план: На Мюнхенській конференції пропонують 12 кроків для досягнення миру в Україні

Хто таки Вольфганг Ішингер? Німецький та європейський правник, політик та дипломат. Голова постійної Мюнхенської конференції з безпеки. Професор міжнародного права. Модератор від ОБСЄ щодо налагодження мирного діалогу в Україні.

Що таке сайт "Миротворець"? Це українська неурядова організація, що досліджує ознаки злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. До бази потрапляють ті публічні люди, які можуть нести загрозу для суверенності держави, публічно підтримали міжнародну політику Кремля або раніше відвідували РФ чи окупований Крим.

Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки? Це найавторитетніший міжнародний форум. Конференція об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості. Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. У 2020 році тривала з 14 по 16 лютого. Головними темами були конфлікти та роззброєння, питання клімату та охорони здоров’я.