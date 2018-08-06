Глава "Нафтогаза" Коболев заявил, что получает угрозы

Глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что регулярно получает угрозы в свой адрес.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Ранее служба безопасности "Нафтогаза" повысила степень мер безопасности Коболева. Основное внимание было уделено предотвращению внешних (уличных) угроз жизни и здоровью, в связи с чем было принято решение о переходе на использование главой "Нафтогаза" бронированного автомобиля.

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Мне регулярно поступают различные угрозы. Повышение безопасности было запланировано давно. Какая из угроз стала последней, я даже сказать не могу,

– отметил Коболев.

На уточняющий вопрос, имеют ли угрозы опосредованную связь с Россией, глава "Нафтогаза" ответил: "Я не могу комментировать".

К слову, недавно об угрозах в свой адрес заявлял и глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин. Перед этим заявлением его облили зеленкой и забросали тортами.