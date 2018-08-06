Глава "Нафтогазу" Коболєв заявив, що отримує погрози

Голова національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що регулярно отримує погрози на свою адресу.

Про це він розповів в інтерв'ю "Європейській правді".

Раніше служба безпеки "Нафтогазу" підвищила ступінь заходів безпеки Коболєва. Основна увага була приділена запобіганню зовнішніх (вуличних) загроз життю і здоров'ю, у зв'язку з чим було ухвалено рішення про перехід на використання головою "Нафтогазу" броньованого автомобіля.

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Мені регулярно надходять різні погрози. Підвищення безпеки було заплановано давно. Яка з погроз стала останньою, я навіть сказати не можу,

– зазначив Коболєв.

На уточнювальне питання, чи мають погрози опосередкований зв'язок з Росією, глава "Нафтогазу" відповів: "Я не можу цього коментувати.

До слова, нещодавно про погрози на свою адресу заявляв і голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін. Перед цією заявою чоловіка облили зеленкою та закидали тортами.