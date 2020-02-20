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      Глава ОБСЕ поедет в Москву, чтобы поговорить о Донбассе

      - Читати новину українською
      Председатель ОБСЕ Эди Рама / osce.org

      Действующий глава ОБСЕ Эди Рама на следующей неделе посетит Москву. Главная цель визита – обсуждение войны на Донбассе.

      Заместитель министра европейских и иностранных дел Албании Этьен Джафай заявил, что Эди Рама отправится в Москву для того, чтобы начать дискуссию и лучше понять, что происходит, сообщает "Укринформ".

      Обратите внимание: Война на Донбассе: о новых вызовах и сценариях развития событий

      На этой основе мы будем готовить решения и вероятные альтернативные процессы,
      – добавил он.

      Эди Рама ранее посетил Украину и побывал на Востоке, где "знакомился с обстановкой, в частности, гуманитарной ситуацией в районах, охваченных конфликтом".

      Справка. Эди Рама – действующий глава ОБСЕ и премьер-министр Албании. Албания приняла председательство в ОБСЕ на 2020 год 1 января. Главный ее приоритет – решение украинского кризиса.

      Этьен Джафай положительно оценил работу СММ ОБСЕ, но добавил, что "она требует определенных условий и поддержки ресурсами для того, чтобы в полном объеме выполнять свои задачи".

      Политик также подчеркнул, что очень важно обеспечить политическую волю и многосторонний подход в процессе урегулирования конфликта на Донбассе.

      Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. Лишь с начала 2020 года пророссийские боевики уже 137 раз открыли огонь. В результате обстрелов погибли 13 военных. Список погибших – здесь.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапаКарта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Пророссийские боевики Война на Донбассе Оккупированные территории Новости России ОБСЕ Операция Объединенных сил Украина – Россия
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