Голова ОБСЄ поїде до Москви, щоб поговорити про Донбас

Чинний голова ОБСЄ Еді Рама наступного тижня відвідає Москву. Головна мета візиту – обговорення війни на Донбасі.

Заступник міністра європейських та закордонних справ Албанії Етьєн Джафай заявив, що Еді Рама відправиться в Москву для того, щоб почати дискусію та краще зрозуміти, що відбувається, повідомляє "Укрінформ".

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На цій основі ми будемо готувати рішення та ймовірні альтернативні процеси,

– додав він.

Еді Рама раніше відвідав Україну та побував на Сході, де "знайомився з обстановкою, зокрема, гуманітарною ситуацією в районах, охоплених конфліктом".

Довідка. Еді Рама – чинний голова ОБСЄ та прем’єр-міністр Албанії. Албанія перебрала головування в ОБСЄ на 2020 рік 1 січня. Головний її пріоритет – вирішення української кризи.

Етьєн Джафай позитивно оцінив роботу СММ ОБСЄ, але додав, що "вона потребує певних умов та підтримки ресурсами для того, щоб у повному обсязі виконувати свої задачі".

Політик також підкреслив, що дуже важливо забезпечити політичну волю та багатосторонній підхід в процесі врегулювання конфлікту на Донбасі.

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. Лише з початку 2020 року проросійські бойовики уже 137 разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 13 військових. Список загиблих – тут.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу