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      Голова ОБСЄ поїде до Москви, щоб поговорити про Донбас

      -
      Голова ОБСЄ Еді Рама / osce.org

      Чинний голова ОБСЄ Еді Рама наступного тижня відвідає Москву. Головна мета візиту – обговорення війни на Донбасі.

      Заступник міністра європейських та закордонних справ Албанії Етьєн Джафай заявив, що Еді Рама відправиться в Москву для того, щоб почати дискусію та краще зрозуміти, що відбувається, повідомляє "Укрінформ".

      Зверніть увагу: Війна на Донбасі: про нові виклики і сценарії розвитку подій

      На цій основі ми будемо готувати рішення та ймовірні альтернативні процеси,
      – додав він.

      Еді Рама раніше відвідав Україну та побував на Сході, де "знайомився з обстановкою, зокрема, гуманітарною ситуацією в районах, охоплених конфліктом".

      Довідка. Еді Рама – чинний голова ОБСЄ та прем’єр-міністр Албанії. Албанія перебрала головування в ОБСЄ на 2020 рік 1 січня. Головний її пріоритет – вирішення української кризи.

      Етьєн Джафай позитивно оцінив роботу СММ ОБСЄ, але додав, що "вона потребує певних умов та підтримки ресурсами для того, щоб у повному обсязі виконувати свої задачі".

      Політик також підкреслив, що дуже важливо забезпечити політичну волю та багатосторонній підхід в процесі врегулювання конфлікту на Донбасі.

      Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. Лише з початку 2020 року проросійські бойовики уже 137 разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 13 військових. Список загиблих – тут.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Проросійські бойовики Окуповані території ОБСЄ Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Україна – Росія
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