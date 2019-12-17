06:42
17 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вазелин для политиков РФ. Новый космический провал
      Вєсті Кремля
      21:36, 16 декабря
      Вести.UA: наследство Дубинского от Януковича. Новый секс-скандал в Раде
      Вєсті.UA
      19:21, 16 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости науки
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019

      Глава "Роскосмоса" заявил о планах создать "лифт" на Луну

      16 Читати новину українською
      Глава Роскосмоса / tass.ru

      Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация планирует создать универсальный посадочный модуль для доставки на Луну грузов с ее орбиты.

      По его словам, этот проект можно коммерциализировать "для оправдания колоссальных средств, которые потребуются на его реализацию". Об этом сообщает "ТАСС".

      Это интересно: Цифра дня: сколько Россия потратила на неудачные запуски ракет

      Сколько времени займет разработка и реализация такого проекта, руководитель "Роскосмоса" также не уточнил.

      Отметим, что в "Роскосмосе" запланировали 54 запускаракет космического назначения на общую сумму 259,4 миллиарда рублей. Из этой суммы 41 миллиард рублей будет выделено на транспортировку космических аппаратов и пусковые услуги.

      К теме: Гендиректор подразделения "Роскосмоса" сбежал в Европу

      Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

       

      Адвокат Антоненко прокомментировал разницу в фото из соцсетей и камер наблюдения
      16 декабря
      116
      Автор: Северин Трач
      Теги: Курьезные новости Техно Новости России Космос Роскосмос Луна
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 06:30 Пожар в Одессе: волонтеры рассказали о скандальных подробностях
      Євгенія Мазур 1078
      16 декабря , 22:31 Главные новости 16 декабря: изменения в Конституции от Зеленского, новые громкие назначения
      Андрій Шляхтін 278
      16 декабря , 22:00 Голі за кермом та мочаться на авто: підбірка смішних правил дорожнього руху з усього світу
      Борис Немировський 2025
      16 декабря , 21:35 Лучшие смартфоны второго полугодия 2019 – подборка Техно 24
      Анастасія Можаровська 140
      16 декабря , 19:30 Бійка у Верховній Раді: що відомо про скандальну схему "свободівця" Кривецького
      Дмитро Гнап 329
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук