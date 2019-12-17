Глава "Роскосмоса" заявил о планах создать "лифт" на Луну

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация планирует создать универсальный посадочный модуль для доставки на Луну грузов с ее орбиты.

По его словам, этот проект можно коммерциализировать "для оправдания колоссальных средств, которые потребуются на его реализацию". Об этом сообщает "ТАСС".

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Сколько времени займет разработка и реализация такого проекта, руководитель "Роскосмоса" также не уточнил.

Отметим, что в "Роскосмосе" запланировали 54 запускаракет космического назначения на общую сумму 259,4 миллиарда рублей. Из этой суммы 41 миллиард рублей будет выделено на транспортировку космических аппаратов и пусковые услуги.

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