Глава "Роскосмосу" заявив про плани створити "ліфт" на Місяць

Гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що корпорація планує створити універсальний посадковий модуль для доставки на Місяць вантажів з її орбіти.

За його словами, цей проєкт можна комерціалізувати "для виправдання колосальних коштів, які будуть потрібні на його реалізацію". Про це повідомляє "ТАСС".

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Скільки часу займе розробка і реалізація такого проєкту, керівник "Роскосмосу" також не уточнив.

Відзначимо, що у "Роскосмосі" запланували 54 запуски ракет космічного призначення на загальну суму 259,4 мільярда рублів. З цієї суми 41 мільярд рублів буде виділено на транспортування космічних апаратів і пускові послуги.

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