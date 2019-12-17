Глава "Роскосмосу" заявив про плани створити "ліфт" на Місяць
Гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що корпорація планує створити універсальний посадковий модуль для доставки на Місяць вантажів з її орбіти.
За його словами, цей проєкт можна комерціалізувати "для виправдання колосальних коштів, які будуть потрібні на його реалізацію". Про це повідомляє "ТАСС".
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Скільки часу займе розробка і реалізація такого проєкту, керівник "Роскосмосу" також не уточнив.
Відзначимо, що у "Роскосмосі" запланували 54 запуски ракет космічного призначення на загальну суму 259,4 мільярда рублів. З цієї суми 41 мільярд рублів буде виділено на транспортування космічних апаратів і пускові послуги.
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