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      Глава "Роскосмосу" заявив про плани створити "ліфт" на Місяць

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      Глава Роскосмосу / tass.ru

      Гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що корпорація планує створити універсальний посадковий модуль для доставки на Місяць вантажів з її орбіти.

      За його словами, цей проєкт можна комерціалізувати "для виправдання колосальних коштів, які будуть потрібні на його реалізацію". Про це повідомляє "ТАСС".

      Це цікаво: Цифра дня: скільки Росія витратила на невдалі запуски ракет

      Скільки часу займе розробка і реалізація такого проєкту, керівник "Роскосмосу" також не уточнив.

      Відзначимо, що у "Роскосмосі" запланували 54 запуски ракет космічного призначення на загальну суму 259,4 мільярда рублів. З цієї суми 41 мільярд рублів буде виділено на транспортування космічних апаратів і пускові послуги.

      До теми: Гендиректор підрозділу "Роскосмосу" втік до Європи

      Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Техно Новини Росії Космос Місяць Роскосмос
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