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      Гендиректор підрозділу "Роскосмосу" втік до Європи

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      Юрій Яскін
      Юрій Яскін / РИА Новости

      Генеральний директор Науково-дослідницького інституту космічного приладобудування Юрій Яскін вирішив, що годі з нього Росії. Топ-менеджер поїхав у відрядження до Європи і вирішив звідти не вертатись. Заяву про звільнення надіслав з-за кордону.

      Неочікуване рішення Яскіна пов'язують з внутрішнім аудитом "Роскосмосу". Зараз в інституті саме проводять перевірки. Підозрюють, що гендиректор може бути причетним до розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах, повідомляє "Комерсант".

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      "Очевидно, він побоювався, що будуть розкриті факти розкрадань і виведення бюджетних коштів, тому вважав за краще покинути країну до початку розглядів по суті", – розповіло джерело видання. 

      Тепер розслідуванням займатиметься не тільки "Роскосмос". До справи підключили ФСБ. А поки з'ясування обставин триває, часу дарма не гаяли і призначили нового директора Науково-дослідницького інституту. Ним став виходець з космічної галузі Олексій Шашков.

      Зазначається, що нині Яскін перебуває у Греції.

      Науково-дослідницький інститут космічного приладобудування є філією корпорації, яка входить в структуру "Роскосмосу". Там розробляють та виготовляють радіоапаратуру та електроніку. 

      blog_ava
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      Теги: Техно Новини Росії Роскосмос
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