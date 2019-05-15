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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Гендиректор подразделения "Роскосмоса" сбежал в Европу

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      Юрий Яскин
      Юрий Яскин / РИА Новости

      Генеральный директор Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрий Яскин решил, что хватит с него России. Топ-менеджер уехал в командировку в Европу и решил оттуда не возвращаться. Заявление об увольнении прислал из-за границы.

      Неожиданное решение Яскина связывают с внутренним аудитом "Роскосмоса". Сейчас в институте как раз проводят проверки. Подозревают, что гендиректор может быть причастен к хищению бюджетных средств в крупных размерах, сообщает "Коммерсант".

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      "Очевидно, он опасался, что будут вскрыты факты хищений и вывода бюджетных средств, поэтому предпочел покинуть страну до начала разбирательств по существу", – рассказал источник.

      Теперь расследованием будет заниматься не только "Роскосмос". К делу подключили ФСБ. А пока выяснение обстоятельств продолжается, времени даром не теряли и назначили нового директора Научно-исследовательского института. Им стал выходец из космической отрасли Алексей Шашков.

      Отмечается, что в настоящее время Яскин находится в Греции.

      Научно-исследовательский институт космического приборостроения является филиалом корпорации, которая входит в структуру "Роскосмоса". Там разрабатывают и изготавливают радиоаппаратуру и электронику.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Техно Роскосмос
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