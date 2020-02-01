Глава Укрпочты Смилянский о миллионной зарплате: Глава почты в Германии зарабатывает больше

Глава Укрпочты опровергает информацию, что получает 2 миллиона гривен зарплаты. По его словам, за декабрь 2019 года он получил чуть более 1 миллиона гривен, правда туда входят и отпускные.

В то же время Смилянский подчеркивает, что решение о его зарплате принимает Кабмин, передает ТСН.

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Глава почты Германии получает 8 миллионов евро, а глава почты США тоже получает определенную сумму. Но знаете в чем заключается вопрос, у них – 8 миллиардов долларов убытков, а у нас – 25 миллионов прибыли,

– заявил председатель Укрпочты.

В то же время он пообещал, что заработанные государственной компанией деньги будут переводить на модернизацию. По его словам, это якобы позволит почтальонам быть мобильными и иметь перспективу по увеличению своей прибыли.

К слову, ранее Смилянский подчеркивал, что его зарплата в Укрпочте выше, чем доходы президента США.

Что говорят в Кабинете Министров о зарплате Смилянского

В Министертсве инфраструктуры говорят, что в утвержденный финансовый план на руководителя Укрпочты в 2020 году заложено 22 миллиона 402 тысячи гривен. В частности. речь идет о среднемесячном должностном окладе в размере 716 тысяч 463 гривны 30 копеек и среднемесячных расходах на премирование – 693 тысяч 843 гривны.

В то же время в ведомстве уточнили, что условия контракта с директором Укрпочты и размер его вознаграждения утверждает Наблюдательный совет.



Зарплата директора Укрпочты / Фото "Общественное вещание Украины"

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