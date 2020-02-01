Голова Укрпошти Смілянський про свою мільйонну зарплату: Очільник пошти в Німеччині має більше

Очільник Укрпошти спростовує інформацію, що отримує 2 мільйони гривень зарплати. За його словами, за грудень 2019 року він отримав трохи більше ніж 1 мільйон гривень, щоправда туди входять і відпускні.

Водночас Смілянський підкреслює, що рішення щодо його зарплати ухвалює Кабмін, передає ТСН.

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Очільник пошти Німеччини отримує 8 мільйонів євро, а голова пошти США теж отримує певну суму. Але знаєте в чому полягає питання, в них – 8 мільярдів доларів збитків, а у нас – 25 мільйонів прибутку,

– заявив голова Укрпошти.

Водночас він пообіцяв, що зароблені державною компанією гроші будуть переводити на модернізацію. За його словами, це нібито дасть можливість листоношам бути мобільними та мати перспективу щодо збільшення свого прибутку.

До слова, раніше Смілянський підкреслював, що його зарплата в Укрпошті є вищою, за прибутки президента США.

Що кажуть в Кабінеті Міністрів про зарплату Смілянського

У Міністертсві інфраструктури кажуть, що у затверджений фінансовий план на керівника Укрпошти у 2020 році закладено 22 мільйони 402 тисячі гривень. Зокрема. мовиться про середньомісячний посадовий оклад у розмірі 716 тисяч 463 гривні 30 копійок і середньомісячні витрати на преміювання – 693 тисячі 843 гривні.

Водночас у відомстві уточнили, що умови контракту з директором Укрпошти та розмір його винагороди затверджує Наглядова рада.



Зарплата директора Укрпошти / Фото "Суспільне мовлення України"

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Середня зарплата українців за останні 6 років / Інфографіка 24 каналу