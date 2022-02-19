Предводители боевиков объявили "общую мобилизацию населения"

На оккупированной части Донбасса главари боевиков объявили об "общей мобилизации населения". Накануне они сообщили об эвакуации людей в Россию.

Сначала сообщение о "мобилизации" представитель боевиков Донбасса распространил на своем телеграм-канале. Это произошло утром 19 февраля, сообщает 24 канал.

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На оккупированном Донбассе объявили о "мобилизации"

Главарь боевиков Донецкой области призвал прибыть в военные комиссариаты "земляков, которые находятся в запасе" и обратился ко "всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, детей, жен, матерей".

Впоследствии стало известно, что соответствующий "документ" выдал и главарь российских наемников Луганщины.

К слову, указы запрещают выезд за пределы оккупированных территорий мужчинам от 18 до 55 лет.

"Эвакуация" на оккупированной части Донбасса: коротко

Массовую "эвакуацию" населения оккупированных территорий 18 февраля объявили главари боевиков. Однако выяснилось, что обращение они записали еще за 2 дня до того. Активист Сергей Стерненко отметил, что это свидетельствует о том, что Россия готовила заранее операцию.

Оккупанты объясняют эвакуацию тем, что Вооруженные силы Украины вроде бы готовят наступление на Донецкую и Луганскую области. Хотя на самом деле, именно российские наемники уже второй день активно обстреливают как украинские военные позиции, так и гражданские объекты. А в ВСУ уверяют, что никаких атак не планируют.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предостерег, что оккупанты могут взорвать автобусы с людьми, которые будут ехать в Ростовскую область. А министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предложила населению Донбасса вместо России ехать в Украину.

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