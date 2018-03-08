Главарь "ЛНР" хочет поговорить с Киевом об урегулировании ситуации на Донбассе

Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о готовности вести прямые переговоры с украинской стороной об урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом Пасечник сказал в интервью российскому телеканалу, сообщают сепаратистские СМИ.

"Что будет дальше — неизвестно, но мы готовы к диалогу, мы за то, чтобы решать все конфликты за круглым столом", — заверил главарь "ЛНР".

Читайте также: Миротворческий план Путина по Донбассу – ловушка, – бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен

При этом Пасичник заявил, что якобы Киев от такого диалога уклоняется.

"К сожалению, сегодня такой возможности (прямого диалога) нет, в целом, насколько я понимаю, и Киев не готов вести такой диалог", — сказал главарь луганских боевиков.

Он добавил, что этот диалог ведется только в пределах минских соглашений.