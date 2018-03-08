Ватажок "ЛНР" хоче поговорити з Києвом про врегулювання ситуації на Донбасі
Ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник заявив про готовність вести прямі переговори з українською стороною про врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це Пасічник сказав в інтерв'ю російському телеканалу, повідомляють сепаратистські ЗМІ.
"Що буде далі – невідомо, але ми готові до діалогу, ми за те, щоб вирішувати всі конфлікти за круглим столом", – запевнив ватажок "ЛНР".
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При цьому Пасічник заявив, що нібито Київ від такого діалогу ухиляється.
"На жаль, на сьогодні такої можливості (прямого діалогу) немає, загалом, наскільки я розумію, і Київ не готовий вести такий діалог", – сказав ватажок луганських бойовиків.
Він додав, що цей діалог ведеться лише в межах мінських угод.
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