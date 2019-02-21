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      Главарь пророссийских боевиков говорит, что готов разговаривать с Киевом

      311 Читати новину українською
      Денис Пушилин
      Денис Пушилин / Фото из открытых источников

      Боевики из вооруженного формирования "Донецкая народная республика", которое управляется из Кремля, заявляют, что готовы к прямому диалогу с украинской властью.

      Это заявление российскому агентству ТАСС озвучил главарь " ДНР " Денис Пушилин.

      По его словам, "ДНР" последовательно выступает за продолжение переговоров в Минске и поддерживает украинских оппозиционных политиков в вопросе прямых переговоров.

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      "Выражаем готовность к прямому диалогу с Киевом. Ответственно заявляем о готовности к достижению мира в Украине и на Донбассе", – сказал главарь пророссийских боевиков, добавив, что он призвал европейских лидеров способствовать организации "прямых и продуктивных переговоров".

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      Изменение отношения боевика к переговорам с Украиной менялось уже неоднократно. В начале боевых действий в 2014 году он заявлял, что подобные призывы являются "актом популизма" и подчеркивал, что такой диалог является принципиально невозможным. В 2015 году он заявлял, что договариваться с Киевом готов лишь об обмене пленными. С 2016 года его риторика изменилась, и он начал намекать, что начинает видеть определенный смысл в организации диалога с украинским руководством.

      Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября 2018 года провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков. По итогам так называемого плебисцита, на оккупированной Донетчине наибольшую поддержку среди "избирателей" "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин – он получил 60,86% голосов и обогнал своего ближайшего преследователя Романа Храменкова аж на 46,58%. 20 ноября, в оккупированном Донецке прошла церемония "инаугурации" главаря фейковой "ДНР" Дениса Пушилина.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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