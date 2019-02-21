Ватажок проросійських бойовиків каже, що готовий говорити із Києвом

Бойовики із збройного формування "Донецька народна республіка", яке управляється із Кремля, заявляють, що готові до прямого діалогу з українською владою.

Цю заяву російській агенції ТАСС озвучив ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

За його словами, "ДНР" послідовно виступає за продовження переговорів у Мінську і підтримує українських опозиційних політиків у питанні прямих переговорів.

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"Висловлюємо готовність до прямого діалогу з Києвом. Відповідально заявляємо про готовність до досягнення миру в Україні та на Донбасі", – сказав ватажок проросійських бойовиків, додавши, що він закликав європейських лідерів сприяти організації "прямих і продуктивних переговорів".

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Зміна ставлення бойовика до переговорів із Україною змінювалась уже неодноразово. На початку бойових дій у 2014 році він заявляв, що подібні заклики є "актом популізму" та наголошував, що такий діалог є принципово неможливим. У 2015 році він заявляв, що домовлятись із Києвом готовий лише про обмін полоненими. З 2016 року його риторика змінилась і він почав натякати, що починає бачити певний сенс в організації діалогу із українським керівництвом.

Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини та Луганщини заявили про намір 11 листопада 2018 року провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків. За підсумками так званого плебісциту, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін – він здобув 60,86% голосів і обігнав свого найближчого переслідувача Романа Храменкова аж на 46,58%. 20 листопада, в окупованому Донецьку відбулась церемонія "інавгурації" ватажка фейкової "ДНР" Дениса Пушиліна.

