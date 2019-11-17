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      Главе "Укрэксимбанка" Гриценко объявили подозрение на 78 страницах

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      Банкира Гриценко задержали 16 ноября / Иллюстративное фото (Shutterstock)

      Председателю правления государственного банка "Укрэксимбанк" Александру Гриценко, которого задержали накануне, 17 ноября объявили о подозрении. Об этом журналистам рассказал адвокат банкира Денис Демин.

      "78 страниц подозрения", – сказал адвокат Гриценко журналистам, как сообщил "5 канал".

      Напомним: Банкира Гриценко задержали по поручению прокуратуры, – СБУ

      При этом Демин отказался рассказывать, о чем же на этих десятках страниц говорится: "Не могу вам разглашать тайну досудебного расследования". Единственное, что адвокат сказал, это то, что по подозрению "намешано абсолютно все с 2013 года и по сей день".

      По предварительной информации, меру пресечения Александру Гриценко будут выбирать 18 ноября в Печерском районном суде Киева.

      В чем могут обвинять Гриценко?

      "Укрэксимбанк" и его председатель Александр Гриценко как минимум раз попадал под прицел журналистов-расследователей. В сентябре 2018 года команда "Наши деньги" опубликовала материал, где связала:

      – государственный "Укрэксимбанк",
      – частную корпорацию "Богдан Моторс",
      – действующего тогда украинского президента Петра Порошенко и
      – будущего фигуранта громкого дела о коррупции в Укроборонпроме Олега Гладковского.

      В частности, говорилось о том, что банк, которым руководил Александр Гриценко, заключил соглашение с "Богдан Моторс", которым управлял заместитель председателя СНБО Олег Гладковский (Порошенко отдал ему эту структуру в обмен на долю в Roshen).

      ► А соглашение это было о возвращении просроченного кредита более чем на миллиард гривен, который выплачивать должны были бы 13 лет (а проценты кредита были мизерные – меньше 1% годовых, и это при учетной ставке НБУ в 18%).

      Какой банк подмял под себя Порошенко и сколько "плюшек" с того имеет (напомним о блоге Сергея Лещенко от 1 октября 2018 года).

      Но еще интереснее – предыстория: в 2009 году "Богдан Моторс" – а владельцем тогда был Порошенко – получил у "Укрэксимбанка" кредит на 800 миллионов гривен под 17,5% годовых. Погасить его должны до ноября 2015 года, чего не произошло. Зато произошло другое: государственный "Укрэксимбанк" в августе 2014 года – вскоре после инаугурации Петра Порошенко – возглавил Александр Гриценко.

      Похожая история – с выводом залоговых активов UMH (Украинская международная мультимедийная группа) – структура, основанная Борисом Ложкиным, а в 2013 году проданная Сергею Курченко. Именно последний брал кредит у того же "Укрэксимбанка" на примерно 130 миллионов долларов, чтобы купить UMH у Ложкина и Порошенко. Курченко после Евромайдана бежал из Украины и кредитов, конечно, не возвращал.

       

      Подробно о "Укрэксимбанке", Александре Гриценко и его задержании – в материале 24 канала.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Коррупция Олег Гладковский Петр Порошенко Сергей Курченко Деньги ГПУ СБУ Банки
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