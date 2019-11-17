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      Голові "Укрексімбанку" Гриценку оголосили підозру на 78 сторінках

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      Банкіра Гриценка затримали 16 листопада / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Голові правління державного банку "Укрексімбанк" Олександру Гриценку, якого затримали напередодні, 17 листопада оголосили про підозру. Про це журналістам розповів адвокат банкіра Денис Дьомін.

      "78 сторінок підозри", – сказав адвокат Гриценка журналістам, як повідомив "5 канал".

      Нагадаємо: Банкіра Гриценка затримали за дорученням прокуратури, – СБУ

      При цьому Дьомін відмовився розповідати, про що ж саме на цих десятках сторінок мовиться: "Не можу вам розголошувати таємницю досудового розслідування". Єдине, що адвокат сказав, це те, що у підозрі "намішано абсолютно все з 2013 року і донині".

      За попередньою інформацією, запобіжний захід Олександру Гриценку обиратимуть 18 листопада у Печерському районному суді Києва. 

      У чому можуть звинувачувати Гриценка?

      "Укрексімбанк" та його голова Олександр Гриценко щонайменше раз потрапляв під приціл журналістів-розслідувачів. У вересні 2018 року команда "Наші гроші" опублікувала матеріал, де пов'язала:

      – державний "Укрексімбанк",
      – приватну корпорацію "Богдан Моторс",
      – чинного тоді українського президента Петра Порошенка та 
      – майбутнього фігуранта гучної справи про корупцію в Укроборонпромі Олега Гладковського.

      Зокрема, мовилося про те, що банк, яким керував Олександр Гриценко, уклав угоду з "Богдан Моторс", яким керував заступник голови РНБО Олег Гладковський (Порошенко віддав йому цю структуру в обмін на частку в Roshen).

      ► А угода ця була про повернення простроченого кредиту у понад мільярд гривень, який виплачувати мали б 13 років (а відсотки кредиту були мізерні – менше за 1% річних, і це при обліковій ставці НБУ у 18%).

      Який банк підім'яв під себе Порошенко і скільки "плюшок" з того має (нагадаємо про блог Сергія Лещенка від 1 жовтня 2018 року).

      Але ще цікавіша – передісторія: у 2009 році "Богдан Моторс" – а власником тоді був Порошенко – отримав в "Укрексімбанку" кредит у 800 мільйонів гривень під 17,5% річних, Погасити його мали до листопада 2015 року, чого не сталося. Натомість сталося інше: державний "Укрексімбанк" у серпні 2014 – невдовзі після інавгурації Петра Порошенка – очолив Олександр Гриценко.

      Схожа історія – з виведенням заставних активів UMH (українська міжнародна мультимедійна група) – структура, заснована Борисом Ложкіним, а у 2013 році продана Сергію Курченку. Саме останній брав кредит в того ж "Укрексімбанку" на приблизно 130 мільйонів доларів, щоб купити UMH у Ложкіна і Порошенка. Курченко після Євромайдану втік з України і кредитів, звісно, не повертав.

      Детально про "Укрексімбанк", Олександра Гриценка та його затримання – у матеріалі 24 каналу. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Банки СБУ ГПУ Гроші Сергій Курченко Петро Порошенко Олег Гладковський Корупція
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