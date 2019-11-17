Голові "Укрексімбанку" Гриценку оголосили підозру на 78 сторінках
Голові правління державного банку "Укрексімбанк" Олександру Гриценку, якого затримали напередодні, 17 листопада оголосили про підозру. Про це журналістам розповів адвокат банкіра Денис Дьомін.
"78 сторінок підозри", – сказав адвокат Гриценка журналістам, як повідомив "5 канал".
Нагадаємо: Банкіра Гриценка затримали за дорученням прокуратури, – СБУ
При цьому Дьомін відмовився розповідати, про що ж саме на цих десятках сторінок мовиться: "Не можу вам розголошувати таємницю досудового розслідування". Єдине, що адвокат сказав, це те, що у підозрі "намішано абсолютно все з 2013 року і донині".
За попередньою інформацією, запобіжний захід Олександру Гриценку обиратимуть 18 листопада у Печерському районному суді Києва.
У чому можуть звинувачувати Гриценка?
"Укрексімбанк" та його голова Олександр Гриценко щонайменше раз потрапляв під приціл журналістів-розслідувачів. У вересні 2018 року команда "Наші гроші" опублікувала матеріал, де пов'язала:
– державний "Укрексімбанк",
– приватну корпорацію "Богдан Моторс",
– чинного тоді українського президента Петра Порошенка та
– майбутнього фігуранта гучної справи про корупцію в Укроборонпромі Олега Гладковського.
Зокрема, мовилося про те, що банк, яким керував Олександр Гриценко, уклав угоду з "Богдан Моторс", яким керував заступник голови РНБО Олег Гладковський (Порошенко віддав йому цю структуру в обмін на частку в Roshen).
► А угода ця була про повернення простроченого кредиту у понад мільярд гривень, який виплачувати мали б 13 років (а відсотки кредиту були мізерні – менше за 1% річних, і це при обліковій ставці НБУ у 18%).
Який банк підім'яв під себе Порошенко і скільки "плюшок" з того має (нагадаємо про блог Сергія Лещенка від 1 жовтня 2018 року).
Але ще цікавіша – передісторія: у 2009 році "Богдан Моторс" – а власником тоді був Порошенко – отримав в "Укрексімбанку" кредит у 800 мільйонів гривень під 17,5% річних, Погасити його мали до листопада 2015 року, чого не сталося. Натомість сталося інше: державний "Укрексімбанк" у серпні 2014 – невдовзі після інавгурації Петра Порошенка – очолив Олександр Гриценко.
Схожа історія – з виведенням заставних активів UMH (українська міжнародна мультимедійна група) – структура, заснована Борисом Ложкіним, а у 2013 році продана Сергію Курченку. Саме останній брав кредит в того ж "Укрексімбанку" на приблизно 130 мільйонів доларів, щоб купити UMH у Ложкіна і Порошенка. Курченко після Євромайдану втік з України і кредитів, звісно, не повертав.
Детально про "Укрексімбанк", Олександра Гриценка та його затримання – у матеріалі 24 каналу.
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