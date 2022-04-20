Главная цель санкций ЕС – сделать так, чтобы Украина победила в этой войне, – Мишель

Глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал, что в ЕС ежедневно работают над тем, чтобы увеличить давление на Россию, поскольку существующих санкций недостаточно.

Об этом Президент Европейского совета заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве сегодня, сообщает 24 канал.

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По его словам, Европейский Совет каждый день работает над будущими ограничениями России. Имеющихся санкций недостаточно для прекращения войны России против Украины, поэтому чиновники пытаются принять правильные решения для большего давления на Кремль.

"У нас очень интересные дискуссии по поводу аспектов определенных санкций, чтобы те были поразительны и болезненны для РФ", – поделился Шарль Мишель.

Главными задачами Совета сегодня есть поддержка Украины и санкции.

Санкции нам нужны для того, чтобы Украина победила в этой войне,

– заявил глава Европейского Совета

Шарль Мишель отметил, что Европейский Союз полон решимости оказывать гуманитарную поддержку Украине. Там работают над тем, чтобы международное правосудие преобладало.

"Очень важно собирать доказательства и поддерживать всех действующих лиц, работающих в этой важной сфере", – подчеркнул он.

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