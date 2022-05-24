Главная интрига – смогут ли россияне оцепить Северодонецк: Арестович описал ситуацию в регионе

Перед армией российских оккупантов сейчас поставлена цель захватить Северодонецк. Ведь там есть немало украинских войск, которое пытается окружить противник.

Городская агломерация Северодонецк – Лисичанск осталась единственной из крупных городов в Луганской области, которая находится под контролем Украины. Остальные территории Луганской области почти полностью оккупированы врагом. Из Лисичанска идет трасса на Бахмут, а значит, возможность дальнейшего наступления для россиян на территорию Донецкой области.

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Угроза второго Мариуполя

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил, что угроза окружения Северодонецка существует. Особенно из района Попасной, к югу от Северодонецка. Российские войска захватили этот город.

Это дало им возможность приблизиться к трассе Лисичанск – Бахмут. Следовательно, эта трасса сейчас под огнем. Что несколько усложнило поставки для украинской армии.

Арестович эту ситуацию сравнил с окружением Мариуполя, который россияне взяли в кольцо со всех сторон в первые недели войны.

"Угроза второго Мариуполя существует. В известном смысле это Мариуполь на начальных фазах", – заявил Алексей Арестович.

Он объяснил почему для россиян так важно окружить Северодонецк с последующим его увлечением. Прежде всего это большой узел украинской обороны. Его курение сыграет только на руку российской армии. Вторая причина – это будут последние города Луганской области. После них можно будет выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Таким образом, выполнить одно из "подзаданий" российской армии – захват всей Донбасса и Луганщины.

Правда Донецкой области еще остается много, и если кафиры и дальше продолжат продвигаться такими темпами, когда на один город тратят полтора месяца, то возможностей захватить Донбасс не так и много. Ведь, по данным Арестовича, во время захвата Попасной российская армия потеряла от 60% до 80% личного состава и техники, отправившихся на захват города.

Для кафиров захвата Северодонецка станет вторым большим успехом после захвата Мариуполя.

"Это поможет российскому руководству в риторике внутри страны. А у нас просядет немного мораль нашей армии и населения", – отметил Алексей Арестович.