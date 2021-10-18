Главная тема – не кадровые изменения, – заместитель Арахамии о заседании "слуг"

"Слуги народа" соберутся на заседание фракции в понедельник, 18 октября. Депутаты планируют обсудить проект государственного бюджета на 2022 год.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, кадровые изменения в правительстве – не главная тема заседания.

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"Я не вижу сигналов, чтобы голосовать за какие-то кадровые изменения в правительстве на этой пленарной неделе, которая стартует завтра (19 октября – 24 канал). Не думаю, что мы получим много новостей", – заявила Кравчук.

Кравчук отметила, что Рада приближается к утверждению бюджета на 2022 год. Финальную версию документа украинцы увидят в декабре 2021 года, когда парламент будет голосовать во втором чтении и в целом.

Проект госбюджета на 2022 год: коротко о главном

В проекте государственного бюджета заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,6 гривны . Однако к концу 2022 года он ожидается на уровне 28,7 гривны.

. Однако к концу 2022 года он ожидается на уровне 28,7 гривны. Рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8% .

. В следующем году доходы вырастут до 1277,7 миллиарда гривен, это на 14% выше, чем в 2021 году.

Главное о госбюджете-2022 / Инфографика 24 канала