Главная тема – не кадровые изменения, – заместитель Арахамии о заседании "слуг"
Источник:24 канал
"Слуги народа" соберутся на заседание фракции в понедельник, 18 октября. Депутаты планируют обсудить проект государственного бюджета на 2022 год.
Об этом в эфире 24 Канала рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, кадровые изменения в правительстве – не главная тема заседания.
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"Я не вижу сигналов, чтобы голосовать за какие-то кадровые изменения в правительстве на этой пленарной неделе, которая стартует завтра (19 октября – 24 канал). Не думаю, что мы получим много новостей", – заявила Кравчук.Справка. Рада планирует рассмотреть бюджет в первом чтении в среду, 20 октября.
Кравчук отметила, что Рада приближается к утверждению бюджета на 2022 год. Финальную версию документа украинцы увидят в декабре 2021 года, когда парламент будет голосовать во втором чтении и в целом.
Проект госбюджета на 2022 год: коротко о главном
- В проекте государственного бюджета заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,6 гривны. Однако к концу 2022 года он ожидается на уровне 28,7 гривны.
- Рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%.
- В следующем году доходы вырастут до 1277,7 миллиарда гривен, это на 14% выше, чем в 2021 году.