Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, кадрові зміни в уряді – не головна тема засідання.
До слова 1000 сторінок і 5 кілограмів: що приховує проєкт Держбюджету-2022
"Я не бачу сигналів, щоб голосувати за якісь кадрові зміни в уряді на цьому пленарному тижні, який стартує завтра (19 жовтня – 24 канал). Не думаю, що ми отримаємо багато новин", – заявила Кравчук.
Кравчук зауважила, що Рада наближається до затвердження бюджету на 2022 рік. Фінальну версію документу українці побачать у грудні 2021 року, коли парламент голосуватиме у другому читанні та в цілому.
Проєкт Держбюджету на 2022 рік: коротко про головне
- У проєкті Державного бюджету заклали середньорічний курс долара на рівні 28,6 гривні. Однак до кінця 2022 року він очікується на рівні 28,7 гривні.
- Зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%.
- Наступного року доходи зростуть до 1277,7 мільярда гривень, це на 14% вище, ніж у 2021 році.