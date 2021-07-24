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Пожар в Киеве

Источник: 24 канал

Пожар вспыхнул в Киеве на улице Крещатик, 13. В небо поднялся столб черного дыма, который изрядно напугал киевлян. Местные жители рассказали, что дым был виден даже с левого берега.

Детали инцидента

По данным ГСЧС, в контейнере в одном из местных дворов загорелся мусор. Причина пожара пока не установлена: это может быть умышленный поджог или кто-то легкомысленно бросил окурок.

Пламя охватило 20 квадратных метров. Пожарные сумели оперативно локализовать пожар.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Местные жители признаются, что сначала пожар показался им очень серьезным.

Заметьте! Спасатели сообщили, что 24 – 26 июля в Украине установлен самый высокий уровень пожарной опасности. Украинцев просят не пренебрегать и соблюдать правила безопасности.

Пожар в Киеве: смотрите видео



Пожар на Крещатике 24 июля / Фото "Информатор"

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Бронза Белодед

Источник: 24 канал

Дзюдоистка Дарья Белодед завоевала для Украины первую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио. Спортсменка сумела одолеть израильтянку Широ Ришони и получила "бронзу".

Реакция спортсменки

Белодед призналась, что "отдала все силы, какие только остались, ведь последнюю схватку проводила на голден скор, это невероятно тяжело и изнурительно". Девушка заметила: для нее очень важно было настроиться, "ведь после боя, который я проиграла, настроение было на нуле".

Однако, к счастью, мама дзюдоистки сумела найти нужные слова. Также Белодед заявила, что "чувствовала поддержку наших на арене".

После победы Белодед не сдерживала эмоций и разрыдалась прямо на татами.

Белодед расплакалась после победы: смотрите видео

Как поздравляют спортсменку

На победу Белодед уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что настойчивостью дзюдоистки гордится вся Украина.

Верю, что эта награда положит хорошее начало успехам украинских олимпийцев на соревнованиях! Олимпийское "золото" Дарии еще впереди,

– подчеркнул украинский лидер.

Также Белодед поздравили украинские звезды и политики. В частности, глава Офиса Президента Андрей Ермак, спортсменка Лилия Подкопаева, певица Юлия Санина и теннисистка Элина Свитолина.

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Ушел из жизни раненный воин

Источник: "Суспільне"

В харьковском госпитале умер военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сивоконь. Героя ранили во время обстрела на Луганщине.

Сначала за жизнь воина боролись в реанимации. Впоследствии Сивоконь пришел в себя и даже сумел самостоятельно дышать. В то же время уже через некоторое время состояние раненого снова ухудшилось. Защитник пережил несколько операций.

К сожалению, 23 июля самочувствие героя резко ухудшилось. Он ушел из жизни.

У героя осталась семья

Волонтер Светлана Сидоренко отметила, что у погибшего воина остались жена с двумя детьми и ребенок от первого брака.

Жена прибыла в харьковский госпиталь и была рядом с раненым воином.



Погибший воин / фейсбук Светланы Сидоренко

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Испания открывается для украинцев

Источник: твиттер Дмитрия Кулебы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что "Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС".

На въезде необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест,

– отметил чиновник.

Впоследствии в ведомстве объяснили: ПЦР-тест необходимо сделать не ранее 72 часов до въезда; быстрый тест – не ранее 48 часов до въезда.