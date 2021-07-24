Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Зауважте Заступнику голови Харківської облради обрали запобіжний захід: його викрили на хабарі

Пожежа у Києві

Джерело: 24 канал

Пожежа спалахнула у Києві на вулиці Хрещатик, 13. У небо піднявся стовп чорного диму, який неабияк нажахав киян. Місцеві жителі розповіли, що дим було видно навіть з Лівого берега.

Деталі інциденту

За даними ДСНС, у контейнері в одному з місцевих дворів загорілося сміття. Причина пожежі наразі не встановлена: це може бути навмисний підпал або хтось легковажно кинув недопалок.

Полум'я охопило 20 квадратних метрів. Пожежники зуміли оперативно локалізувати пожежу.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Місцеві жителі зізнаються, що спершу пожежа здалася їм дуже серйозною.

Зауважте! Рятувальники повідомили, що 24 – 26 липня в Україні встановлений найвищий рівень пожежної небезпеки. Українців просять не легковажити і дотримуватися правил безпеки.

Пожежа у Києві: дивіться відео



Пожежа на Хрещатику 24 липня / Фото "Інформатор"

Актуально У США повідомили, хто представить державу на саміті Кримської платформи

Бронза Білодід

Джерело: 24 канал

Дзюдоїстка Дарія Білодід виборола для України першу медаль на Олімпіаді-2020 у Токіо. Спортсменка зуміла здолала ізраїльтянку Широ Рішоні і отримала "бронзу".

Реакція спортсменки

Білодід зізналася, що "віддала всі сили, які тільки залишилися, адже останню сутичку проводила на голден скор, це неймовірно важко і виснажливо". Дівчина зауважила: для неї дуже важливо було налаштуватися, "адже після бою, який я програла, настрій був на нулі".

Однак, на щастя, мама дзюдоїстки зуміла знайти потрібні слова. Також Білодід заявила, що "відчувала підтримку наших на арені".

Після перемоги Білодід не стримувала емоцій і розридалася просто на татамі.

Білодід розплакалася після перемоги: дивіться відео

Як вітають спортсменку

На перемогу Білодід вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що наполегливістю дзюдоїстки пишається вся Україна.

Вірю, що ця нагорода покладе гарний початок успіхам українських олімпійців на змаганнях! Олімпійське "золото" Дарії ще попереду,

– наголосив український лідер.

Також Білодід привітали українські зірки та політики. Зокрема, глава Офісу Президента Андрій Єрмак, спортсменка Лілія Подкопаєва, співачка Юлія Саніна та тенісистка Еліна Світоліна.

Зауважте Наймолодша чемпіонка світу: що відомо про Дарію Білодід, яка виграла медаль на Олімпіаді

Пішов з життя поранений воїн

Джерело: "Суспільне"

У харківському шпиталі помер військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сівоконь. Героя поранили під час обстрілу на Луганщині.

Спершу за життя воїна боролися у реанімації. Згодом Сівоконь прийшов до тями і навіть зумів самостійно дихати. Водночас вже через певний час стан пораненого знову погіршився. Захисник пережив декілька операцій.

На жаль, 23 липня самопочуття героя різко погіршилося. Він пішов з життя.

У героя залишилася сім'я

Волонтерка Світлани Сидоренко зауважила, що у загиблого воїна залишилися дружина з двома дітьми та дитина від першого шлюбу.

Дружина прибула до харківського шпиталю і була поряд з пораненим воїном.



Загиблий воїн / фейсбук Світлани Сидоренко

Актуально Про що говоритимуть Байден та Зеленський: американський дипломат назвав теми зустрічі

Іспанія відкривається для українців

Джерело: твітер Дмитра Кулеби

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що "Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС".

На в'їзді необхідне свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест,

– наголосив посадовець.

Згодом у відомстві пояснили: ПЛР-тест необхідно зробити не раніше за 72 години до в'їзду; швидкий тест має – не раніше за 48 годин до в'їзду.