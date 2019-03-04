Главное, что за Украину: воспоминания военных о начале страшных событий на Донбассе

Украинские военные, которые с первых дней воюют на Востоке Украины, вспомнили о начале боевых действий и как обороняют Украину и до сегодня.

Военные вспомнили о своих первых и самых страшных боях еще в 2014 году. Тогда было много погибших и раненых, которых уже спасал, до войны детский хирург Тарас.

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"Я медик, к крови привык, но это ощущение, что это довольно молодые ребята... А делал, как говорится, все по своей профессии – что умел, что знал, что помогало. Мы и шили, и перевязывали и отправляли в госпиталь", – пояснил военный медик Тарас.



Военный медик Тарас

Еще пять лет назад бойцам казалось, что победа уже рядом.

"Все шло, казалось, так быстро, мы думали, что месяц и мы будем на границе. Только...", – вспомнил командир батальона ВСУ Сергей.



Командир батальона ВСУ Сергей

Военный с позывным "Махно" на войне тоже с 2014 года. По его словам, важно иметь цель.

"Неважно, какое подразделение, а главное, что за Украину. Главное, что независимо от различных перипетий – политических или не политических, основное – это государственность", – подчеркнул военный ВСУ "Махно".



Военный ВСУ "Махно"

Большинство тех, кто служит с начала войны, собираются оставаться в армии до победы. Как первые добровольцы, так и мобилизованные.

"Если есть время и есть вдохновение, то можно воевать и работать. Кто говорит: "дальше не мое дело, пусть идет кто-то другой" и хочет получить, например, УБД или льготы, то я не считаю это правильным", – пояснил "Махно".