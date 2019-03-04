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      Головне, що за Україну: спогади військових про початок страшних подій на Донбасі

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      Українські військові, які з перших днів воюють на Сході України, пригадали, про початок бойових дій та як обороняють Україну й до сьогодні.

      Військові пригадали про свої перші та найстрашніші бої ще у 2014 році. Тоді було багато загиблих та поранених, яких вже рятував, до війни дитячий хірург Тарас.

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      "Я медик, до крові звик, але це відчуття, що це досить молоді хлопці... А робив, як то кажуть, все по своїй професії – що вмів, що знав, що допомагало. Ми і шили, і перев'язували, і відправляли у госпіталь", – пояснив військовий медик Тарас.

      військовий
      Військовий медик Тарас

      Ще п'ять років назад бійцям здавалось, що перемога вже поруч.

      "Все йшло, здавалось, так швидко, ми думали, що місяць і ми будемо на кордоні. Але...", – пригадав командир батальйону ЗСУ Сергій.

      військовий
      Командир батальйону ЗСУ Сергій

      Військовий з позивним "Махно" на війні теж з 2014 року. За його словами, важливо мати мету.

      "Неважливо, який підрозділ, а головне, що за Україну. Головне, що незалежно від різних перипетій – політичних чи не політичних, основне – це державність", – наголосив військовий ЗСУ "Махно".

      військовий
      Військовий ЗСУ "Махно"

      Більшість тих, хто служить з початку війни, збираються лишатись в армії до перемоги. Як перші добровольці, так і мобілізовані.

      "Якщо є час і є натхнення, то можна воювати та працювати. Хто каже: "далі не моя справа, хай йде хтось інший" та хоче отримати, наприклад, УБД чи пільги, то я не вважаю це правильним", – пояснив "Махно".

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Війна Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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