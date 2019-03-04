Головне, що за Україну: спогади військових про початок страшних подій на Донбасі

Українські військові, які з перших днів воюють на Сході України, пригадали, про початок бойових дій та як обороняють Україну й до сьогодні.

Військові пригадали про свої перші та найстрашніші бої ще у 2014 році. Тоді було багато загиблих та поранених, яких вже рятував, до війни дитячий хірург Тарас.

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"Я медик, до крові звик, але це відчуття, що це досить молоді хлопці... А робив, як то кажуть, все по своїй професії – що вмів, що знав, що допомагало. Ми і шили, і перев'язували, і відправляли у госпіталь", – пояснив військовий медик Тарас.



Військовий медик Тарас

Ще п'ять років назад бійцям здавалось, що перемога вже поруч.

"Все йшло, здавалось, так швидко, ми думали, що місяць і ми будемо на кордоні. Але...", – пригадав командир батальйону ЗСУ Сергій.



Командир батальйону ЗСУ Сергій

Військовий з позивним "Махно" на війні теж з 2014 року. За його словами, важливо мати мету.

"Неважливо, який підрозділ, а головне, що за Україну. Головне, що незалежно від різних перипетій – політичних чи не політичних, основне – це державність", – наголосив військовий ЗСУ "Махно".



Військовий ЗСУ "Махно"

Більшість тих, хто служить з початку війни, збираються лишатись в армії до перемоги. Як перші добровольці, так і мобілізовані.

"Якщо є час і є натхнення, то можна воювати та працювати. Хто каже: "далі не моя справа, хай йде хтось інший" та хоче отримати, наприклад, УБД чи пільги, то я не вважаю це правильним", – пояснив "Махно".