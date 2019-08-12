00:28
13 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин с брутальными мужчинами. Официальный перевозчик для диктаторов
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 августа
      Вести.UA: Матиос стал новым Бондом. Плохая неделя Порошенко
      Вєсті.UA
      19:59, 12 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Главное, чтобы не произошло, как у предшественников, – Солонтай о кадровых чистках Зеленского

      Актуальное интервью 142 Читати новину українською

      О кадровых чистках президента Зеленского, допросах Петра Порошенко в ГБР, а также том, кого из действующего правительства общественность и политикум хотят оставить в следующем Кабмине в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Александр Солонтай.

      О кадровых чистках Зеленского

      Отметим, что 12 августа президент Зеленский призвал руководителей силовых органов Житомирской области сложить свои полномочия, поскольку они не способны бороться против незаконной добычи янтаря. А кроме этого вступил в словесную перепалку с лесоводом Житомирщины Андреем Куринским и даже заставил его написать заявление об увольнении по собственному желанию.

      Интересно! Политическое давление или просто дача показаний: что означают допросы Порошенко в ГБР

      – У нас уже были истории с показательными такими вещами. Главного пожарного выводили в наручниках прямо из правительства. Нардепа Мосийчука – прямо с трибуны Верховной Рады. По Розенблату дело открывали, который с янтарем связан.

      Такие показушные вещи, показательные – на самом деле я не против. Это дает надежду, что будет борьба. Особенно, если это от новой власти. Главное, чтобы не произошло так, как у предшественников. У них тоже были показательные аресты, громкие задержания и освобождения. А потом ничего не изменилось.

      – Главный запрос общества: чтобы при Зеленском перестали смотреть, какая сфера или область, старая или новая власть. Чтобы закон стал одним для всех и заработал. На этом базируется рейтинг и поддержка Зеленского. Он хорошо это понимает. Пока что он ограничен в возможностях влияния на правоохранительные органы, на прокуратуру. Поэтому он пока делает театральные сценки.

      – Главный вопрос: когда уже он станет неограничен в этом ресурсе, то это закончится тем, что он начнет сажать и вместо криминально-олигархических теневых схем будет заходить легальный бизнес? Или он использует новую власть для переориентации потоков?

      О старых кадрах в новом правительстве

      – Сейчас есть лишь двое, которых разные люди, разные тусовки требуют из старого правительства оставить в новом. Это Ульяна Супрун и Арсен Аваков. Это очень разные люди.

      – В случае Супрун это те, кто хочет, чтобы произошла медицинская реформа. Им не хочется потерять человека, который готов осуществлять эти изменения, терпеть любые эпитеты в свою сторону, но делать хоть что-то в этой сфере.

      Уляна Супрун
      Ульяна Супрун

      – В случае Авакова это другие люди, люди внутренние. Те, которые вложились в Зеленского. Которые являются частью понятия "коллективный Зеленский". У Авакова очень разные друзья, начиная от Коломойского, заканчивая нардепами, которые есть внутри "Слуги народа".

      – Аваков – это человек, который в политикуме, Супрун – в общественности. Зеленский принял публичное решение, что он не будет оставлять Супрун. Но общественность давит. Могут еще международные партнеры потенциально присоединиться. Относительно Авакова, то это решается в тихом кругу. Общественность, говоря об этом, скорее создает проблему переназначения, чем помогает ему.

      Арсен Аваков
      Арсен Аваков

      О допросах Порошенко в ГБР

      – Человек, который был президентом, при котором создано ГБР, говорит, что не доверяет этому органу. Я сам не доверяю всей этой системе правоохранительных органов, ведь я не вижу в конце нормальных судов, конечной инстанции.

      Что известно о допросе Порошенко в ГБР?Государственное бюро расследований допросило 5 президента Петра Порошенко по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Допрос длился около 2 часов.

      После допроса директор ГБР Роман Труба допустил, что следующий допрос Порошенко пройдет с применением полиграфа. Порошенко, в ответ на это заявил, что не доверяет ГБР и готов пройти допрос на полиграфе в прямом эфире "Прямого".

      Заметим, сейчас Порошенко фигурирует в 11 уголовных процессах. Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, пятый президент проходит по всем делам как свидетель, подозрений ему не вручали.

      – Мы хорошо знаем, что в Украине каналы превратились в пропагандистские рупоры. Должно быть изменено законодательство о телеканалах. Почему большое внимание общества к этому делу (купля-продажа телеканала "Прямой" – 24 канал)? Главное же не то, Портнов или не Портнов сливает дела.

      Для общества важно получить ответ на вопрос, будут ли сажать и кого. Выборочно кого-то или реально будут сажать за коррупцию, независимо от того, кем ты был раньше.

      – При Януковиче сначала сидели два человека, а потом только один остался. Это называли политическими репрессиями. Если при Зеленском никто не будет сидеть, кроме двух людей на выбор, будем понимать, что это опять же переориентация потоков.

      – Портнов – первый, кто должен сидеть. Это не только вопрос коррупции и схематоза. Этот человек сидел на Банковой в кресле замглавы АП в момент, когда в людей стреляли на Майдане. А перед тем организовывал принятие диктаторских законов, которые развязывали руки Януковичу.

      Больше – смотрите в видео.

      blog_ava
      Успенский пост или Спасовка: дата и традиции соблюдения
      12 августа
      1516
      Теги: Новости политики Новости Украины Государственное бюро расследований Петр Порошенко Арсен Аваков Ульяна Супрун Владимир Зеленский Новости Житомира
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 12 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      12 августа , 23:01 Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      Андрій Андрушків 17
      Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      12 августа , 22:30 Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      Дмитро Гнап 230
      Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      2 августа , 10:00 Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      3655
      Главные новости 12 августа: допрос Порошенко в ГБР и поездка Зеленского в Житомирскую область
      12 августа , 22:27 Главные новости 12 августа: допрос Порошенко в ГБР и поездка Зеленского в Житомирскую область
      444
      В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      12 августа , 22:00 В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 669
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук