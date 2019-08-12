Главное, чтобы не произошло, как у предшественников, – Солонтай о кадровых чистках Зеленского

О кадровых чистках президента Зеленского, допросах Петра Порошенко в ГБР, а также том, кого из действующего правительства общественность и политикум хотят оставить в следующем Кабмине в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Александр Солонтай.

О кадровых чистках Зеленского

Отметим, что 12 августа президент Зеленский призвал руководителей силовых органов Житомирской области сложить свои полномочия, поскольку они не способны бороться против незаконной добычи янтаря. А кроме этого вступил в словесную перепалку с лесоводом Житомирщины Андреем Куринским и даже заставил его написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Интересно! Политическое давление или просто дача показаний: что означают допросы Порошенко в ГБР

– У нас уже были истории с показательными такими вещами. Главного пожарного выводили в наручниках прямо из правительства. Нардепа Мосийчука – прямо с трибуны Верховной Рады. По Розенблату дело открывали, который с янтарем связан.

Такие показушные вещи, показательные – на самом деле я не против. Это дает надежду, что будет борьба. Особенно, если это от новой власти. Главное, чтобы не произошло так, как у предшественников. У них тоже были показательные аресты, громкие задержания и освобождения. А потом ничего не изменилось.

– Главный запрос общества: чтобы при Зеленском перестали смотреть, какая сфера или область, старая или новая власть. Чтобы закон стал одним для всех и заработал. На этом базируется рейтинг и поддержка Зеленского. Он хорошо это понимает. Пока что он ограничен в возможностях влияния на правоохранительные органы, на прокуратуру. Поэтому он пока делает театральные сценки.

– Главный вопрос: когда уже он станет неограничен в этом ресурсе, то это закончится тем, что он начнет сажать и вместо криминально-олигархических теневых схем будет заходить легальный бизнес? Или он использует новую власть для переориентации потоков?

О старых кадрах в новом правительстве

– Сейчас есть лишь двое, которых разные люди, разные тусовки требуют из старого правительства оставить в новом. Это Ульяна Супрун и Арсен Аваков. Это очень разные люди.

– В случае Супрун это те, кто хочет, чтобы произошла медицинская реформа. Им не хочется потерять человека, который готов осуществлять эти изменения, терпеть любые эпитеты в свою сторону, но делать хоть что-то в этой сфере.



Ульяна Супрун

– В случае Авакова это другие люди, люди внутренние. Те, которые вложились в Зеленского. Которые являются частью понятия "коллективный Зеленский". У Авакова очень разные друзья, начиная от Коломойского, заканчивая нардепами, которые есть внутри "Слуги народа".

– Аваков – это человек, который в политикуме, Супрун – в общественности. Зеленский принял публичное решение, что он не будет оставлять Супрун. Но общественность давит. Могут еще международные партнеры потенциально присоединиться. Относительно Авакова, то это решается в тихом кругу. Общественность, говоря об этом, скорее создает проблему переназначения, чем помогает ему.



Арсен Аваков

О допросах Порошенко в ГБР

– Человек, который был президентом, при котором создано ГБР, говорит, что не доверяет этому органу. Я сам не доверяю всей этой системе правоохранительных органов, ведь я не вижу в конце нормальных судов, конечной инстанции.

Что известно о допросе Порошенко в ГБР?Государственное бюро расследований допросило 5 президента Петра Порошенко по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Допрос длился около 2 часов.



После допроса директор ГБР Роман Труба допустил, что следующий допрос Порошенко пройдет с применением полиграфа. Порошенко, в ответ на это заявил, что не доверяет ГБР и готов пройти допрос на полиграфе в прямом эфире "Прямого".



Заметим, сейчас Порошенко фигурирует в 11 уголовных процессах. Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, пятый президент проходит по всем делам как свидетель, подозрений ему не вручали.

– Мы хорошо знаем, что в Украине каналы превратились в пропагандистские рупоры. Должно быть изменено законодательство о телеканалах. Почему большое внимание общества к этому делу (купля-продажа телеканала "Прямой" – 24 канал)? Главное же не то, Портнов или не Портнов сливает дела.

Для общества важно получить ответ на вопрос, будут ли сажать и кого. Выборочно кого-то или реально будут сажать за коррупцию, независимо от того, кем ты был раньше.

– При Януковиче сначала сидели два человека, а потом только один остался. Это называли политическими репрессиями. Если при Зеленском никто не будет сидеть, кроме двух людей на выбор, будем понимать, что это опять же переориентация потоков.

– Портнов – первый, кто должен сидеть. Это не только вопрос коррупции и схематоза. Этот человек сидел на Банковой в кресле замглавы АП в момент, когда в людей стреляли на Майдане. А перед тем организовывал принятие диктаторских законов, которые развязывали руки Януковичу.

Больше – смотрите в видео.