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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Головне, аби не сталося, як у попередників, – Солонтай про кадрові чистки Зеленського

      Актуальне інтерв'ю 224 Читать новость на русском

      Про кадрові чистки президента Зеленського, допити Петра Порошенка в ДБР, а також те, кого з чинного уряду громадськість та політикум хочуть залишити в наступному Кабміні – в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Олександр Солонтай.

      Про кадрові чистки Зеленського

      Зазначимо, що 12 серпня президент Зеленський закликав керівників силових органів Житомирської області скласти свої повноваження, оскільки вони не здатні боротися проти незаконного видобутку бурштину. А крім цього вступив у словесну перепалку із лісівником Житомирщини Андрієм Курінським і навіть змусив його написати заяву про звільнення за власним бажанням.

      Цікаво! Політичний тиск чи просто дача свідчень: що означають допити Порошенка в ДБР

      – У нас вже були історії з показовими речами такими. Головного пожежника виводили в наручниках прямо з уряду. Нардепа Мосійчука – прямо з трибуни Верховної Ради. По Розенблату справу відкривали, який з бурштином пов'язаний.

      Такі показушні речі, показові – насправді я не проти. Це дає надію, що буде боротьба. Особливо, якщо це від нової влади. Головне, аби не сталося так, як у попередників. В них теж були показові арешти, гучні затримання та звільнення. А потім нічого не змінилося.

       – Головний запит у суспільства: аби при Зеленському перестали дивитися, яка сфера чи область, стара чи нова влада. Щоб закон став одним для всіх та запрацював. На цьому базується рейтинг та підтримка Зеленського. Він добре це розуміє. Поки що він обмежений у можливостях впливу на правоохоронні органи, на прокуратуру. Тому він поки робить театральні сценки. 

      – Головне питання: коли вже він стане необмежений в цьому ресурсі, то це закінчиться тим, що він почне саджати й замість кримінально-олігархічних тіньових схем заходитиме легальний бізнес? Чи він використає нову владу для переорієнтації потоків?

      Про старі кадри в новому уряді

      – Наразі є лише двоє осіб, яких різні люди, різні тусовки вимагають з старого уряду залишити в новому. Це Уляна Супрун та Арсен Аваков. Це дуже різні люди.

      – У випадку Супрун це ті, хто хоче, щоб сталася медична реформа. Їм не хочеться втратити людину, яка готова здійснювати ці зміни, терпіти будь-які епітети в свою сторону, але робити хоч щось у цій сфері. 

      Уляна Супрун
      Уляна Супрун

      – У випадку Авакова це інші люди, люди внутрішні. Ті, які вклалися в Зеленського. Які є частиною поняття "колективний Зеленський". В Авакова дуже різні друзі, починаючи від Коломойського, закінчуючи нардепами, які є всередині "Слуги народу".

      – Аваков – це людина, яка в політикумі, Супрун – в громадськості. Зеленський прийняв публічне рішення, що він не залишатиме Супрун. Але громадськість тисне. Можуть ще міжнародні партнери потенційно приєднатися. Щодо Авакова, то це вирішується у тихому колі. Громадськість, говорячи про це, скоріше створює проблему щодо перепризначення, ніж допомагає йому. 

      Арсен Аваков
      Арсен Аваков

      Про допити Порошенка в ДБР

      – Людина, яка була президентом, при якому створене ДБР, говорить, що не довіряє цьому органу. Я сам не довіряю всій цій системі правоохоронних органів, адже я не бачу наприкінці нормальних судів, кінцевої інстанції.

      Що відомо про допит Порошенка у ДБР?Державне бюро розслідувань допитало 5 президента Петра Порошенка у справі щодо можливого ухиляння від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий". Допит тривав близько 2 годин.

      Після допиту директор ДБР Роман Труба допустив, що наступний допит Порошенка пройде із застосуванням поліграфа. Порошенко, у відповідь на це заявив, що не довіряє ДБР і готовий пройти допит на поліграфі у прямому ефірі "Прямого".

      Зауважимо, наразі Порошенко фігурує в 11 кримінальних провадженнях. Як зазначив генпрокурор Юрій Луценко, п'ятий президент проходить у всіх справах як свідок, підозр йому не вручали.

      – Ми добре знаємо, що в Україні канали перетворилися на пропагандистські рупори. Має бути змінене законодавство про телеканали. Чому є велика увага суспільства до цієї справи (Купівля-продаж телеканалу "Прямий" – 24 канал)? Головне ж не те, Портнов чи не Портнов, зливає справи чи ні.

      Для суспільства важливо отримати відповідь на питання, чи будуть саджати й кого. Вибірково когось чи реально саджатимуть за корупцію, незалежно від того, ким ти був раніше.

      – При Януковичі спочатку сиділи двоє людей, а потім лише одна залишилась. Це називали політичними репресіями. Якщо при Зеленському ніхто не сидітиме, крім двох людей на вибір, будемо розуміти, що це знову ж таки переорієнтація потоків.

      – Портнов – перший, хто має сидіти. Це не тільки питання корупції та схематозу. Ця людина сиділа на Банковій в кріслі заступника голови АП в момент, коли в людей стріляли на Майдані. А перед тим організовувала прийняття диктаторських законів, які розв'язували руки Януковичу.

      Більше – дивіться у відео.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Житомира Володимир Зеленський Державне бюро розслідувань Уляна Супрун Арсен Аваков
      Джерело: 24 канал
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