Роналду остался без тренера: Фернанду Сантушу указали на дверь после ЧМ-2022

Самый успешный тренер в истории сборной Португалии Фернанду Сантуш покинул свой пост. В следующем отборочном турнире "команду избранных" будет тренировать новый наставник.

Сборная Португалии, от которой ждали медалей ЧМ-2022, покинула Мундиаль на стадии четвертьфинала. Подопечные Сантуша уступили главной сенсации чемпионата мира команде Марокко со счетом 0:1.

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Сборная Португалии осталась без тренера

Неожиданный провал в 1/4 финала стал поводом к переменам на тренерском мостике "европейских бразильцев".

Португальская футбольная федерация официально сообщила об уходе Фернанду Сантуша с должности главного тренера сборной Португалии.

Достижения Сантуша

Фернанду Сантуш возглавлял сборную с сентября 2014 года. За это время 68-летний специалист привел команду к золотым наградам чемпионата Европы 2016, а также к победе в первом розыгрыше Лиги наций 2018/19.

На чемпионате мира 2018 Португалия остановилась на стадии 1/8 финала, а за четыре года попала в восьмерку лучших команд планеты.

Отметим, что у Фернанду Сантуша были теплые отношения с лидером команды Криштиану Роналду. Будет ли новый наставник рассчитывать на капризную звезду остается только догадываться.