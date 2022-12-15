Збірна Португалії, від якої чекали медалей ЧС-2022, покинула Мундіаль на стадії чвертьфіналу. Підопічні Сантуша поступилися головній сенсації чемпіонату світу команді Марокко з рахунком 0:1.

До теми Чемпіонат світу з футболу 2022: календар та результати матчів

Збірна Португалії залишилась без тренера

Неочікуваний провал у 1/4 фіналу став приводом для змін на тренерському містку "європейських бразильців".

Португальська футбольна федерація офіційно повідомила про звільнення Фернанду Сантуша з посади головного тренера збірної Португалії.

Досягнення Сантуша

Зазначимо, що Фернанду Сантуш очолював збірну з вересня 2014 року. За цей час 68-річний фахівець привів команду до золотих нагород чемпіонату Європи 2016, а також до перемоги в першому розіграші Ліги націй 2018/19.

На чемпіонаті світу 2018 Португалія зупинилася на стадії 1/8 фіналу, а за чотири роки потрапила до вісімки кращих команд планети.

Зазначимо, що у Фернанду Сантуша були теплі стосунки з лідером команди Кріштіану Роналду. А от чи буде новий наставник розраховувати на примхливу зірку залишається лише здогадуватись.

До речі, збірну Португалії можуть очолити колишні головні тренери донецького Шахтаря. Паулу Фонсека і Луїш Каштру знаходяться в розширеному списку кандидатів на цю посаду.