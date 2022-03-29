Главнокомандующему ВМФ России сообщили о подозрении из-за авиаударов с кораблей по Украине

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении главнокомандующему Военно-морским флотом вооруженных сил России за авиационные и ракетные удары по Украине с российских кораблей.

Следствие объявило о подозрении российскому адмиралу в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины.

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В Генпрокуратуре сообщают, что главнокомандующий ВМФ России действовал по сговору с другими представителями власти и вооруженных сил России, а также принял участие в планировании и ведении войны против Украины и агрессивных действий, нарушающих ее территориальную целостность.

Адмирал нарушил требования международного права по запрету актов агрессии. Также он обеспечил подготовку и инициировал вторжение на территорию Украины. При его содействии в Украину вторглись 7 воинских частей со штатным оружием и вооружением. Эти подразделения также наносили авиа- и ракетные удары по Украине с кораблей.

Сообщается, что идет следствие и необходимы процессуальные действия. Расследование проводится Главным следователем СБУ.

За преступления такого типа в Уголовном Кодексе Украины предусмотрено наказание – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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