Главнокомандующему ВСУ присвоили звание генерала

Украинские защитники героически сражаются против российских захватчиков. Президент Владимир Зеленский 4 февраля наградил орденами и медалями 76 Героев, а Главнокомандующему ВСУ присвоил звание генерала.

Проходит 9 день с тех пор, как Россия напала на Украину. Все это время наши защитники наносят сокрушительные потери оккупантам.

Стоит прочесть Зеленский наградил 76 героев, 37 из которых посмертно

Залужный стал генералом

Главнокомандующему ВСУ генерал-лейтенанту Валерию Залужному присвоили звание генерала.

"Об этом в своем выступлении заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Поздравляем!!!", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Залужный стал Главнокомандующим ВСУ 27 ​​июля 2021 года. Он также является членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Смотрите обращение президента к украинцам:

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