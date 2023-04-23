Такое мнение озвучил главнокомандующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем.

Смотрите также Миллион снарядов для Украины: Эстония присоединилась к инициативе ЕС

По его словам, россияне довели украинцев до того, что украинцы не могут остановиться до выхода на свои границы, а это значит, что они нанесут еще больший вред россиянам.

Россияне внутренне также видят эти потери, и если вы – государство, потерпели поражение от украинцев, которых унижали в своих СМИ, то как вы поведете себя после этого. Вы снова где-то пойдете себя показывать, и в этом отношении я не вижу, чтобы этот конфликт закончился, пока Россия полностью не изменится,

– объяснил Херем.

По его мнению, только распад России гарантирует прекращение войны.

"Это больше не должна быть Россия, это не должна быть большая и могучая страна, которая считает, что имеет право делать все. Россия должна распасться на маленькие государства, которые не будут иметь так много власти и амбиций", – объяснил Херем.

Он добавил, что Эстония все больше и больше приближается к ситуации Израиля, где силы обороны всегда готовы к тому, что может произойти что-то. Как сообщалось, министр обороны Эстонии Ханно Певкур утверждает, что наибольшим препятствием для начала украинского контрнаступления остается дождливая погода, и до начала активных боевых действий пройдет не менее месяца.

Эстония прогнозирует эскалацию войны

Разведка Эстонии на днях заявила, что в ближайшие недели в Украине состоится эскалация военных действий. Речь идет не только о вероятном контрнаступлении ВСУ, но и об усилении интенсивности российских атак. Отметим, что в 2022 году в конце апреля и начале мая в Украине резко усиливалась интенсивность боевых действий. На линии фронта наблюдается передислокация войск страны-агрессора, которая может означать, что россияне продолжают готовиться к возможному наступлению ВСУ.