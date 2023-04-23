Таку думку озвучив головнокомандувач Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем.

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За його словами, росіяни довели українців до того, що українці не можуть зупинитися до виходу до своїх кордонів, а це означає, що вони завдадуть ще більшої шкоди росіянам.

Росіяни внутрішньо також бачать ці втрати, і якщо ви – держава, зазнали поразки від українців, яких вони принижували у своїх ЗМІ, то як ви поведетеся після цього. Ви знову десь підете себе показувати, і в цьому відношенні я не бачу, щоб цей конфлікт закінчився, поки Росія повністю не зміниться,

– пояснив Херем.

На його думку, тільки розпад Росії гарантує припинення війни.

"Це більше не повинна бути Росія, це не повинна бути велика і могутня країна, яка вважає, що має право робити все. Росія повинна розпастися на маленькі держави, які не матимуть так багато влади та амбіцій", – пояснив Херем.

Він додав, що Естонія все більше і більше наближається до ситуації Ізраїлю, де сили оборони завжди готові до того, що щось може статися. Як повідомлялося, міністр оборони Естонії Ханно Певкур стверджує, що найбільшою перешкодою для початку українського контрнаступу залишається дощова погода, і до початку активних бойових дій мине не менш як місяць.

Естонія прогнозує ескалацію війни

Розвідка Естонії днями заявила, що найближчими тижнями в Україні відбудеться ескалація воєнних дій. Мовиться не лише про ймовірний контрнаступ ЗСУ, а й про посилення інтенсивності російських атак. Зауважимо, що у 2022 році наприкінці квітня та на початку травня в Україні також різко посилювалася інтенсивність бойових дій. Наразі на лінії фронту спостерігається передислокація військ країни-агресора, яка може означати, що росіяни продовжують готуватися до можливого наступу ЗСУ.