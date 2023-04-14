Про це сказав на брифінгу командувач Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг.

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Він нагадав, що у 2022 році наприкінці квітня та на початку травня в Україні також різко посилювалася інтенсивність бойових дій. Наразі на лінії фронту спостерігається передислокація військ країни-агресора, яка може означати, що росіяни продовжують готуватися до можливого наступу ЗСУ.

У чиїх "руках" наразі ініціатива

При цьому, вважає розвідка Естонії, Росія, як і раніше, утримує ініціативу, хоча, за даними аналітиків, їй уже не вистачає ресурсів для завдання ударів по всій лінії фронту.

Це, однак, не означає, що РФ не може розпочати наступ на окремих ділянках, хоча атакам одночасно на кількох напрямках перешкоджають колосальні втрати в живій силі та техніці,

– вважає Гросберг.

За його даними, втрати Росії перевищили 2000 танків, іншої бронетехніки – сумарно понад 10 000 машин. Такі втрати перевищують можливості Росії компенсувати їх шляхом власного виробництва або зовнішніх закупівель, проте старої техніки на її складах вистачить для ведення війни як мінімум до кінця 2023 року.

Довідка. Станом на 14 квітня ворог втратив 181090 окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, лише за минулу добу українські військові ліквідували 500 загарбників.

Чи зможе ворог наступати на кількох напрямках

Російські війська одночасно ведуть наступ на чотирьох напрямках на Сході України. Саме тому ситуація на фронті настільки динамічна. Хоч і в більшості ворог немає успіху. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Аналітики ISW зазначили, що станом на 13 квітня російська армія не здатна проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на кількох напрямках.