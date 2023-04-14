Оцінки української сторони підтверджують попередні обґрунтовані припущення Інституту дослідження війни, що про те, що Росія не може проводити декілька наступальних операцій одночасно.

Дивіться також Прославляють звірства та пропагують жорстокість, – ISW про відео страти українського полоненого

Росія зазнає шалених втрат

У четвер, 13 квітня, наступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов заявив, що російські сили перекинули невизначені російські сили з району Авдіївки для посилення наступальних дій навколо Бахмута і що Росія втратила близько 4 тисяч особового складу "Вагнера" і звичайних військ в Бахмуті приблизно з 30 березня.

Заява Громова підтверджує давню оцінку ISW про те, що російська армія – у своїй нинішній формі – не здатна проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на кількох напрямках.

Де ведуться запеклі бої

Російські війська одночасно ведуть наступ на чотирьох напрямках на Сході України. Саме тому ситуація на фронті настільки динамічна. Хоч і в більшості ворог немає успіху. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганну Маляр.

Вона описала бої, як "запеклі". Епіцентр бойових дій залишається на Сході, і ворог там наступає на декількох напрямках – не лише на Бахмутському, зазначила Маляр.

За словами заступниці, наступ йде наразі одночасно на чотирьох напрямках:

Мар'їнському,

Лиманському,

Авдіївському,

Бахмутському.

Маляр зазначила, що запеклі бої точаться практично скрізь. Особливо це стосується Бахмуту, Мар'їнки та Авдіївки.

При цьому, за її словами, на Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках росіяни взагалі не можуть досягти поставлених цілей. Проте бої там "дуже гарячі".

Зверніть увагу! Нагадаємо, що станом на 13 квітня Росія втратила 180 590 своїх вояків. До того ж окупанти втратили чимало своєї техніки.