К слову, Залужный не раз приходил на свадьбу украинцев или поздравлял с днем рождения. Вместе с тем, не покидает главнокомандующий своих подопечных и в момент скорби.

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Как Залужный расписал молодоженов

Офицер Евгений Воротило и его невеста Мария Гуреш планировали свадьбу на начало сентября 2022 года. В преддверии важной даты военнослужащий пришел к Залужному, чтобы отпроситься на несколько дней в Киев. Генерал выслушал просьбу подопечного и, конечно, отпустил Евгения. Более того, он даже предложил расписать молодоженов.

Главнокомандующий ВСУ объяснил, что это поощрение за хорошую службу. Кроме того, на церемонию пригласили мэра Киева – Виталия Кличко. Он был свидетелем.

Господин Залужный сказал большое напутствующее слово, обращаясь преимущественно к Жене, моему зятю. Я бы сказала, что это было и руководство, и рассказ, и проповедь – о том, как он должен уважать, жалеть и беречь свою жену. Что роль жены офицера – это роль жертвенная… Еще он говорил, что у него самого две дочери, и он хорошо знает, как уязвимы у нас девушки и женщины, как их нужно защищать и беречь,

– рассказала мать Марии Гуреш подробности о свадьбе.

Стоит отметить, что на церемонию Залужный пришел по-простому - в неформальной футболке и куртке цвета хаки с шевроном киевского "Динамо".



Залужный на свадьбе в Киеве / Фото Тамара Ореха-Зерня

"Первый после Бога"

В военных кругах о Залужном говорят только хорошее. Он лично знает сотни людей на всех ступенях военной иерархии и на участках фронта. Военные рассказывают, что главнокомандующий может позвонить по телефону любому – от простого солдата до полковника. Залужный интересуется здоровьем, состоянием дел на конкретном участке или может поздравить с днем рождения. Кое-где даже шутят якобы "Валера нормальный парень, я с ним служил".

Кстати, военный одной из бригад ВСУ говорит, что ранее фамилию главнокомандующего ВСУ могли не знать простые солдаты. Сейчас ситуация другая – Залужного знают все точно.

Он в роли первого после Бога, в хорошем смысле. Из разряда: "Да к кому уже только не обращался, разве еще Залужному не писал" или "Я что, Залужный, откуда я знаю, когда ротация?", или "Да жалуйся хоть Залужному, все равно ты не прав", или "Если бы Залужный знал, что нам формы не дают, комбата бы уже давно разжаловали",

– рассказывает военнослужащий.

Не покидает Залужный и в минуты скорби. Когда погиб Герой Украины Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи", генерал посетил похороны и встал на колени перед невестой и матерью погибшего.



Залужный перед родными погибшего Героя / Фото Getty Images

Пока россияне распространяли фейки, Залужный посетил свадьбу

В мае россияне массово начали распространять фейки, которые якобы Валерий Залужный получил "серьезное ранение". Более того, позже их басни вышли на новый уровень – и заявили о "трепанации черепа". Главнокомандующий ВСУ не реагировал на российские чепухи, а продолжал выполнять свою работу, однако находил время и порадовать украинцев.

Например, еще раз посетил свадьбу в Киеве. Муж Максим Алексеев признался, что мечтал о том, чтобы на церемонии росписи присутствовал особый человек, и он решил пригласить Залужного. Молодожены даже не ожидали, что главнокомандующий ВСУ действительно приедет поздравить новосозданную семью.



Валерий Залужный поздравил молодоженов / Фото Максим Алексеев