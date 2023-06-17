До слова, Залужний неодноразово приходив на весілля українців або вітав з днем народження. Разом з тим, не залишає головнокомандувач своїх підопічних і в мить скорботи.

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Як Залужний розписав молодят

Офіцер Євгеній Воротило та його наречена Марія Гуреш планували весілля на початок вересня 2022 року. Напередодні важливої дати військовослужбовець прийшов до Залужного, аби відпроситися на кілька днів до Києва. Генерал вислухав прохання підопічного й, звичайно, відпустив Євгенія. Ба більше, він навіть запропонував розписати молодят.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що це заохочення за гарну службу. Окрім того, на церемонію запросили також мера Києва – Віталія Кличка. Він був свідком.

Пан Залужний сказав велике напутнє слово, звертаючись переважно до Жені, мого зятя. Я б сказала, що це була і настанова, і розповідь, і проповідь – про те, як він повинен поважати, жаліти й берегти свою дружину. Що роль дружини офіцера – це роль жертовна… Ще він говорив, що у нього самого дві дочки, і він добре знає, які вразливі у нас дівчата і жінки, як їх потрібно захищати й берегти,

– розповіла мати Марії Гуреш подробиці про весілля.

Варто зазначити, що на церемонію Залужний прийшов "по-простому" – у неформальній футболці та куртці кольору хакі з шевроном київського "Динамо".



Залужний на весіллі у Києві / Фото Тамара Горіха-Зерня

"Перший після Бога"

У воєнних колах про Залужного говорять лише хороше. Він особисто знає сотні людей на всіх щаблях військової ієрархії та на ділянках фронту. Військові розповідають, що головнокомандувач може зателефонувати будь-кому – від простого солдата до полковника. Залужний цікавиться про здоров'я, стан справ на конкретній ділянці або може привітати з днем народження. Подекуди навіть жартують нібито "Валера нормальний хлопець, я з ним служив".

До слова, військовий однієї з бригад ЗСУ говорить, що раніше прізвище головнокомандувача ЗСУ могли не знати звичайні солдати. Нині ситуація інша – Залужного знають всі точно.

Він в ролі першого після Бога, в хорошому сенсі. З розряду: "Та до кого вже тільки не звертався, хіба ще Залужному не писав" або "Я що, Залужний, звідки я знаю, коли ротація?", або "Та жалійся хоч Залужному, все одно ти не правий", або "Якби Залужний знав, що нам форми не дають, комбата б уже давно розжалували",

– розповідає військовослужбовець.

Не полишає Залужний й у хвилини скорботи. Коли загинув Герой України Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі", генерал відвідав похорон та став на коліна перед нареченою та матір'ю загиблого.



Залужний перед рідними загиблого Героя / Фото Getty Images

Поки росіяни поширювали фейки, Залужний відвідав весілля

У травні росіяни масово почали поширювати фейки, що буцімто Валерій Залужний отримав "серйозне поранення". Ба більше, пізніше їхні байки вийшли на новий рівень – й заявили про "трепанацію черепа". Головнокомандувач ЗСУ не реагував на російські нісенітниці, а продовжував виконувати свою роботу, проте знаходив час і порадувати українців.

Наприклад, вкотре відвідав весілля у Києві. Чоловік Максим Алєксєєв зізнався, що мріяв про те, аби на церемонії розпису була присутня особлива людина, й він вирішив запросити Залужного. Молодята навіть не очікували, що головнокомандувач ЗСУ дійсно приїде привітати новостворену сім'ю.



Валерій Залужний привітав молодят / Фото Максим Алєксєєв