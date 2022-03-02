Главнокомандующий Залужный провел переговоры с командующими сил США и НАТО в Европе

На странице Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины сообщили, что состоялись переговоры с командующими сил США и НАТО в Европе.

По словам Главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, он проинформировал партнеров о ходе проведения оборонной операции по отпору открытой вооруженной агрессии России.

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"Было приятно услышать и пересказываю слова генералов всему Украинскому народу, что наши военные, наш Президент и наша нация в целом сегодня гордость всего мира", – отметил Валерий Залужный.

Кроме того, добавил, что благодарен за поддержку и рассчитывает на дальнейшую действенную помощь со стороны партнеров Силам обороны государства!

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Сообщение Главнокомандующего ВС Украины

Провел телефонный разговор с Командующим Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом и Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Проинформировал партнеров о ходе проведения оборонной операции по отпору открытой вооруженной агрессии РФ. Было приятно услышать и пересказываю слова генералов всему Украинскому народу, что наши военные, наш Президент и наша нация в целом сегодня гордостью всего мира.

Благодарен за поддержку и рассчитываю на дальнейшую действенную помощь со стороны партнеров Силам обороны государства!