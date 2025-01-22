Обогащение более чем на миллион долларов: главному психиатру ВСУ Друзью избрали меру пресечения

Главному психиатру ВСУ Друзю избрали меру пресечения. Ему присудили два месяца содержания под стражей с возможностью внести залог 49 миллионов гривен.

Адвокаты заявили о незаконном задержании их подзащитного, поскольку вчера его выписали из реанимационного отделения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Друзя подозревают в незаконном обогащении более чем на миллион долларов за время полномасштабного вторжения России. У него нашли незадекларированное имущество, которое он оформил на своих родственников и знакомых.