"Главному таможеннику" оккупантов в Херсонской области объявили подозрение

Государственное бюро расследований подозревает депутата Херсонского областного совета в коллаборационизме и работе на оккупантов. Ему уже сообщили о подозрении в госизмене.

Как сообщили в ДБР, предатель добровольно занял должность "главного таможенника Херсонской области" российских самопровозглашенных оккупационных властей.

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Кроме того, он не только перешел на сторону оккупанта, но и агитировал сотрудников Херсонской таможни Гостаможслужбы предать Украину и начать работу таможни под оккупационными властями России.

Это преступление квалифицируется как особо тяжкое,

– подчеркнули в ДБР.

Сообщение о подозрении в госизмене депутат Херсонского областного совета получил заочно.

Что известно о коллаборанте

В Государственном бюро расследований объяснили, что подозреваемый после временной оккупации российскими захватчиками Херсона начал активно сотрудничать с агрессорами.

Впоследствии депутат Херсонского областного совета по собственной инициативе занял должность главы так называемой "Херсонской таможни". Также предатель лично агитировал работников Херсонской таможни Гостаможслужбы, которые находились на территории города и области.

В ДБР установили, что по указанию кураторов он "приказал" продолжить таможенное оформление товаров под его руководством в незаконной организации при оккупационных властях России.

Депутат Херсонского облсовета подозревается в деле о добровольной работе в должности в незаконных правоохранительных органах, которые создали российские оккупанты на временно оккупированной территории Херсонщины.

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Статья, в которой подозревается мужчина, предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 15 лет и с конфискацией имущества.

В Государственном бюро расследований отметили, что досудебное расследование продолжается. Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству.

Какая ситуация в Херсонской области: важные новости

Оккупационные власти в Херсонской области заставили подростков уничтожить мемориал Небесной Сотни в городе. Российские захватчики угрожали ребятам, что похитит их, если они не порвут плакаты с фотографиями героев.

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал 24 каналу, что несуразные указы фейковой власти Херсонщины в любом случае приведут к нехватке пищи и вещей первой необходимости на территории временно оккупированного региона.

Кроме того, оккупанты в Херсонской области разрушили зеленую энергетику региона, которая перед войной начала стремительно развиваться. Русские оружием уничтожали станции и, конечно, мародерили технику, которую они, вероятно, впервые увидели.

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