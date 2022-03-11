Киев, Мариуполь и еще 4 направления: ВСУ назвали главные цели врага

Согласно последним данным, агрессор сосредотачивает основные наступательные усилия на нескольких направлениях.

Об этом говорится в новой сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 11 марта, главными из них остаются Киев и Мариуполь

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Оккупант начал продвижение на нескольких направлениях

Кроме того, враг начал продвижение в направлении Кривого Рога, Кременчуга, Никополя и Запорожья.

Однако подразделения российской армии-агрессора теряют наступательный темп. Они ожидают привлечения дополнительных подразделений, а также вынуждены останавливаться для пополнения запасов.

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