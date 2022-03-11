Киев, Мариуполь и еще 4 направления: ВСУ назвали главные цели врага
11 марта 2022 , 12:51Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Согласно последним данным, агрессор сосредотачивает основные наступательные усилия на нескольких направлениях.
Об этом говорится в новой сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 11 марта, главными из них остаются Киев и Мариуполь
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Оккупант начал продвижение на нескольких направлениях
Кроме того, враг начал продвижение в направлении Кривого Рога, Кременчуга, Никополя и Запорожья.
Однако подразделения российской армии-агрессора теряют наступательный темп. Они ожидают привлечения дополнительных подразделений, а также вынуждены останавливаться для пополнения запасов.
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