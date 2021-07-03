Отбиться от Кремля: основные моменты, которые делают нас похожими на горе-соседа

В Украине появился шанс на правосудие. Все просто – теперь Высшую квалификационную комиссию судей будут комплектовать иначе. Это может нас наконец отдалить от России.

ВККС будут комплектовать иначе

Всех судей в стране назначает Высшая квалификационная комиссия судей. Прежде ее формировали сами судьи – из-за чего получалась круговая порука.

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Тогда коррумпированные представители судейской касты брали на работу себе подобных. В результате, доверие к судебной системе было в рамках статистической погрешности.

Теперь высшую квалификационную комиссию судей будут комплектовать иначе. К работе допустят международных экспертов. Более того – их голос станет решающим при отборе людей в судейских мантиях.

В прошлом именно такой подход позволил сформировать Высший антикоррупционный суд – тот самый, который сегодня считается одним из наиболее эффективных в стране.

Нужны ли международные эксперты

Противники реформы долго рассказывали нам о том, что международные эксперты не нужны. Что, мол, "сами с усами" и никто нам не указ.

Но все это было лишь попыткой спасти от реформы самую коррумпированную ветку власти в стране. И неслучайно Европа и США призывали Киев допустить международных экспертов к отбору судей.

Это важный шаг вперед. Отсутствие правосудия влияет на нашу инвестиционную привлекательность сильнее, чем война.

Мы уже 30 лет живем в стране, в которой справедливость остается главным дефицитом. И в этом проблема.

Украинское государство было эффективным все 30 лет

Часто можно услышать о том, что последние 30 лет наше государство было неэффективным. Это неправда – оно было суперэффективным. Просто вся государственная система до недавнего времени была заточена только под проедание советского наследства. Если брать это за точку отсчета, то украинская госмашина била все рекорды.

После Майдана и войны оказалось, что всю систему в Украине придется пересобирать с нуля. Более того – стандарты этой системы обязаны быть очень высокими. Потому что выдержать противоборство с ресурсно более богатым противником – Россией – можно лишь за счет высокого качества организации.

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Для Украины наступило время технократов:

сухих;

рациональных;

расчетливых.

Можно, конечно, вместо этого порассуждать об истории, рассказать об уникальном историческом пути нашей страны, но все это будет ничем иным как копированием России. Потому что именно Россия сегодня является чемпионом по выбору формы вместо содержания.

Украина – посередине 2 крайностей

Символическая отстройка от соседа не будет иметь никакого значения, если во всем остальном мы будем похожи до зубовного скрежета.

Потому что качество государственной машины определяется по одному-единственному критерию: является государство инструментом деградации собственного населения или служит инструментом его развития.

Сегодня Украина оказалась где-то посередине этих 2 крайностей. Это та самая ситуация, когда гражданское общество по своему качеству на 2 корпуса обгоняет политическую элиту – и весь вопрос в том, удастся ли этому самому гражданскому обществу приватизировать государство.

Одно из препятствий на этом пути – это политический класс.

Одна часть отчаянно не хочет перемен, потому что боится, что окажется невостребованной в новых условиях.

Другая часть может и хотела бы перемен, но они неспособны их проводить из-за отсутствия знаний и воли.

Можно сколько угодно призывать бизнес быть патриотичным, но это немного наивно. Бизнес по природе своей ориентирован на получение выгоды. От государства зависит лишь та модель, по которой эта самая прибыль будет извлекаться.

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Условно говоря, если бизнесу выгоднее распилить на металлолом приватизированный завод, а сотрудников уволить, то распилят и уволят. Задача государства состоит лишь в том, чтобы бизнесу было выгоднее на заводе производить товар, а не пилить станки на металл.

В России частный бизнес особенно не нужен – главные доходы бюджета там создают экспорт углеводородов и импортные пошлины.

Как отличаться от России

Бизнес в России вторичен и несубъектен, российская вертикаль кормится не с его налогов. Поэтому никто никому не чувствует себя обязанным. Чиновники – бизнесу. Бизнес – стране, которая не создает для него условий. В сухом остатке мы наблюдаем утечку капитала из России.

Разница между Украиной и Россией в том, что у Киева нет никакой нефтегазовой подушки безопасности. Единственный залог выживания страны – это создание привлекательной бизнес-среды, которая будет работать вне зависимости от того, кто возглавляет страну.

Мы можем сколько угодно радоваться громким задержаниям, но пока сама структура остается прежней – на место пойманного коррупционера придет новый. Потому эффективные суды и правоохранительная система для страны критически важны.

Если мы хотим отбиться от России – нам нужно искоренять все то, что делает нас похожими на Россию. Если мы хотим быть похожими на Европу – нужно просто копировать все то, что сделало Евросоюз самым привлекательным объединением на планете.

Потому что и Россия, и Европа – это не география. Это правила жизни. Только и всего.